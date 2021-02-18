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趙少康任中評委中廣罰200萬？王鴻薇：NCC先罰三立再說
中廣董事長趙少康重回國民黨，國民黨更聘趙少康為國民黨中央評議委員，不過國家通訊傳播委員會(NCC)表示，若趙少康接下中評委職務，將啟動調查，若違法屬實，最高可開罰200萬元。國民黨台北市議員王鴻薇今天在臉書嗆，NCC作為民進黨東廠已做上癮，趙少康中評委聘書還沒到手，NCC就張牙舞爪醜表態，罰中廣可以，NCC先罰了三立再說。
王鴻薇說，NCC這種號稱「獨立機關」的真的可以廢了，不要再浪費民脂民膏養這些人。要罰中廣可以，NCC先罰了三立再說。長期以來民進黨一堆中評委，中常委都是「海派」、「湧言會」，NCC屁都不敢放一聲。真的是只民進黨放火，不准百姓點燈。
王鴻薇說，NCC一不做二不休，做為民進黨東廠已經做上癮。王鴻薇也在文末標註，「NCC真的可以廢了」、「三立要不要去查一查」、「三立老董林崑海不知道掌握多少個中評委」。
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