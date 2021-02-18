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養豬百億基金怎運用？ 肉品冷鏈升級逾40億元排首位

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
養豬百億基金出爐，肉品冷鏈升級逾40億元排首位。報系資料照
養豬百億基金出爐，肉品冷鏈升級逾40億元排首位。報系資料照

農委會今赴行政院會報告「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」產業輔導方案，並詳細說明養豬產業百億基金用途。4年中程計畫總經費128.3億元，經費比例最高為推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級，達40.16億元，其次是輔導養豬場現代化轉型升級的34.81億元，以及保障豬農收益、穩定產銷的33億元。

農業會表示，在歷經口蹄疫成功拔針及非洲豬瘟防疫有成，此時正是台灣養豬產業脫胎換骨關鍵時刻，面對國際新興動物疫情及全球氣候變遷之外在環境挑戰，以及區域經濟整合與貿易自由化開放等多元衝擊下，國內養豬產業更應結合產官學研量能有效提高種豬育成率、降低生產成本、改善經營環境、強化外銷佈局及完善產業鏈加值等實質效益，提升我國養豬產業整體體質及永續競爭力。

4年中程計畫總經費128.3億元共八大方向，包含一、保障豬農收益、穩定產銷33億元(25.7%)；二、豬隻死亡強制保險、增加保費補助8億元(6.2%)；三、策略性拓銷出口台灣豬5.8億元(4.5%)；四、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級40.16億元(31.3%)；五、輔導養豬場現代化轉型升級34.81億元(27.1%)；六、加強國內章Q豬肉產品檢驗與查核1億元(0.8%)；七、鼓勵業者標示並使用國產畜產品1.53億元(1.2%)；八、多元整合行銷養豬產業4億元(3.1%)。

肉品 養豬場 非洲豬瘟

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