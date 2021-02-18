立院26日開議 先邀蘇揆進行疫苗、養豬基金專案報告

立法院上午朝野協商，敲定本會期2月26日下周五開議。在野黨共同要求下，朝野達成共識，在施政報告與總質詢之前，26日先安排行政院長蘇貞昌針對新冠肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項專案報告。

立法院長游錫堃今天上午邀集朝野協商「第十屆第三會期開議日」相關事宜，在野黨一開始便提出，希望蘇貞昌針對防疫、養豬基金專案報告。

國民黨立院黨團書記長鄭麗文表示，民眾非常關切衛福部對於疫苗採購進度，還有因應萊豬進口的的131億元養豬基金，都有必要對國會作說明，計畫內容要讓國會監督。這些議題較緊急，需要很快給全民說明，希望開議當日，先安排相關議題專案報告後，再進行施政報告。

民眾黨團副總召高虹安也附和，先進行專案報告有助於提升問政品質，之後不論總質詢、分組質詢，都有所本。她以自己經驗，上會期因為沒有先報告，她拿媒體報導進行質詢，卻被反駁都是假消息，難以繼續質詢。包括應對疫情相關疫苗、篩檢政策，官方應該有版本說明，而不是要立委要去追每天的記者會，專案報告可幫助提升問政品質。時代力量副總召陳椒華也支持專案報告。

雖然民進黨立院黨團總召柯建銘認為，開議日的施政報告便可進行相關議題說明，不需另外安排專案報告。但基於朝野和諧，最後同意開議當日安排一日專案報告。

根據朝野協商結論，2月26日邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出有關新冠肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項之專案報告，並備質詢。質詢人數由民進黨黨團推派9人、國民黨黨團推派7人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派2人。