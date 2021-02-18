破除「寄生國會」指控 民眾黨：找到新辦公室就搬

民眾黨近日被爆「寄生國會」，黨中央的人員於國會黨團辦公室辦公。民眾黨主席柯文哲昨表示，他們不是寄生國會，而是支援國會，再引發爭議。民眾黨團總召邱臣遠今表示，黨部現在正在找新辦公室，到時就會將人員遷出，原則上留下智庫，和立法院助理，其他部分會再跟黨部做溝通協調。

邱臣遠表示，針對黨團空間的使用，外界給予很多的建議和指導，民眾黨也有照進度在進行，黨部一直以來都在尋覓新的辦公地點，地址如果確定了，會由黨部統一對外公布。

他也指出，民眾黨團相關的空間使用，民眾黨也做過查詢，在立法院都屬於合法，外界如果有任何的疑慮之處，民眾黨也願意接受大家公評，但確實如果社會上有不同的意見，黨團也願意接納，適時的做調整。

邱臣遠也解釋，民眾黨去年第一次進入國會，確實整個黨不管是在文宣、智庫的部分，主要以立法院的業務為主，也需要即戰力的使用，才會在空間上做相應的配置，接下來也會尊重大家的意見再做調整。

邱臣遠表示，具體措施就是黨部現在正在找新的辦公室，確定有簽約的地點，黨部會統一對外公布。他坦言，其實這個已經找了一陣子了，不是現在才開始，只是過程不是這麼順利。

至於未來會如何調整，邱臣遠說，遷出多少人，會再做內部討論，原則上智庫，還有立法院助理會留在黨團這邊，其他部分會跟黨部做溝通協調。