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任國民黨中評委違法？趙少康：黨政軍才應退出NCC

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為中廣董事長趙少康（右）昨天主持中廣新春團拜，拱手拜年。記者侯永全／攝影
圖為中廣董事長趙少康（右）昨天主持中廣新春團拜，拱手拜年。記者侯永全／攝影

國民黨昨宣布聘中廣董事長趙少康為中評委，遭國家通訊傳播委員會（NCC）警告恐有違廣電法中黨政軍退出媒體規定，將啟動調查，最重可罰中廣200萬元。趙上午回應，中評委僅是顧問性質，沒有違法，更反批黨政軍也應退出NCC才對。

趙少康表示，NCC到底形式上還是獨立機構，再怎樣也應堅守獨立、公正、中立精神，誠心勸告不要為政治、政黨服務，一個中評委不值得NCC這樣大動干戈，對NCC形象其實也不好，真的不必，如果因此打行政訴訟，NCC也不可能贏。

趙少康質疑，NCC說中評委是國民黨黨章中明訂職務，但總統府組織法也有得聘國策顧問與資政，都是諮詢、顧問性質，難道如果他被聘無給職資政、國策顧問也違法？

趙少康批評，NCC不能因國民黨黨章規範有中評委職務，就擴大解釋是黨務工作人員，不好啦，民進黨一黨獨大，也不能一黨獨霸到這個地步；中評委明顯是顧問性質，NCC硬要說做黨務工作，那就要舉證做了什麼黨務工作。

趙少康表示，以前只要國民黨籍當過部會首長或立委，就會聘中評委，就是顧問性質，一年開一次會提供建議，也沒有實權、不受薪，不用每天上班，也不主管黨務工作；現在國民黨有1千多個中評委，難道這些都是黨工？太擴張解釋不好。

趙少康說，顧問性質不在廣電法的限制，法律明定怎樣就是怎樣，任何機關、任何人都不能擴張解釋，NCC也有法律專家應該知道，現在說要送委員會討論，怎麼討論？

趙少康表示，如果他當選主席後還繼續經營媒體，那當然就違反廣電法，但他早講過當選就辭掉董事長、總經理，股份通通轉移，依法來做。

國民黨昨宣布聘中廣董事長趙少康(中)為中評委，遭國家通訊傳播委員會（NCC）警告恐有違廣電法中黨政軍退出媒體規定，將啟動調查，最重可罰中廣200萬元。趙上午回應，中評委僅是顧問性質，沒有違法，反批黨政軍也應退出NCC才對。記者周志豪／攝影
國民黨昨宣布聘中廣董事長趙少康(中)為中評委，遭國家通訊傳播委員會（NCC）警告恐有違廣電法中黨政軍退出媒體規定，將啟動調查，最重可罰中廣200萬元。趙上午回應，中評委僅是顧問性質，沒有違法，反批黨政軍也應退出NCC才對。記者周志豪／攝影

NCC 趙少康 國民黨

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