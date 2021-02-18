快訊

誰拚藍營主席？他盤點這5人 韓國瑜最大問題是「妻管嚴」

「影片裡是你嗎？」私密影像被公開在網路上 該怎麼辦？

誰出頭拚黨主席？他分析5人態勢 要韓國瑜先克服「妻管嚴」

聯合新聞網 / 綜合報導
邱毅分析國民黨內5人拚黨主席態勢情況，點名韓國瑜應先克服「妻管嚴」。圖／聯合報系資料照片
邱毅分析國民黨內5人拚黨主席態勢情況，點名韓國瑜應先克服「妻管嚴」。圖／聯合報系資料照片

國民黨將於7月改選黨主席，除了現任黨主席江啟臣力拚連任、中廣董事長趙少康表態參選之外，前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱等人都被點名。對此，前立委邱毅就透過臉書發聲，分析檯面上這5人的態勢，「帶大家來看看內行門道」。

邱毅指出，趙少康的新聞最火，但由他選黨主席炒作到選總統，似乎掉進「後繼無力、雷大雨小」的媒體陷坑裡，最嚴重的是，若國民黨不修改「入黨滿一年」的規定，他無法順利取得參選資格，可能就因此出局。

邱毅認為，「趙韓聯盟」已被認定，趙少康出局，韓國瑜接棒是合情合理，但那些被稱為知識藍的黨員再也不能對韓國瑜指指點點，更應與韓粉攜手合作。不過，韓國瑜的困難點卻在於「韓妻李佳芬不願他再淌政治渾水」，一向有「妻管嚴」的韓國瑜如何克服就要看他的「安內本事」了！

邱毅再提「若韓不選，韓粉傾心的次佳人選是誰？」他認為，這點毫無疑問是洪秀柱，但她必須要有「進可攻退可守」的另類表態，她提出「黨內兩岸政策路線大辯論」，由堅持黨綱的「統一路線」對上屈從民粹現實的「不統路線」，既可凸顯柱姐堅持原則的勇氣，又可換回當年「換柱」委屈的回憶，確是高明又安全的策略。

話鋒一轉，邱毅提及，當年「換柱」的罪魁禍首是誰？他直指就是朱立倫，而朱目前採鴨子滑水的低調態度，但最近還是沉不住氣，「急了！」他以麻將喻為「萬事俱備，只欠東風」，朱的東方自然是新北市長侯友宜，只是侯友宜始終不表態，冷眼旁觀老長官的困境，還是逼得朱亂了方寸。

邱毅再指，江啟臣坐擁黨機器，根本不必急，但他也有致命弱點，即趙少康批評的「能力差勁與缺乏魅力」，根本無法期待他拯救國民黨。何況，江啟臣所謂的改革路線，或者能吸引年輕人，卻都在現在黨員裡大吃虧，這方面其他競爭者都比他強。

國民黨 韓國瑜 趙少康

延伸閱讀

趙少康要選2024總統 命理師爆牛年多阻礙：要沉潛忍耐

蔣萬安腳穿「鞋王」成焦點 高嘉瑜不服輸：我可是政壇女鞋頭

趙少康表態選總統 呱吉酸：蠻弱的 大概跟沈富雄差不多

趙少康喊台灣再次偉大 李來希批：無厘頭還自詡知識藍

相關新聞

江啟臣獲美國時代雜誌評選爲百大未來領導人

國民黨主席江啟臣獲美國《時代》雜誌（全球版）評選爲百大未來領導人，...

任中評委中廣罰200萬？趙少康：NCC別因政治擴張解釋

國民黨正式聘任中廣董事長趙少康為中央評議委員，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，趙少康任黨職恐觸犯廣電三法中的「黨政軍條...

誰出頭拚黨主席？他分析5人態勢 要韓國瑜先克服「妻管嚴」

國民黨將於7月改選黨主席，除了現任黨主席江啟臣力拚連任、中廣董事長趙少康表態參選之外，前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱等人都被點名。對此，前立委邱毅就透過臉書發聲，分析檯面上這5人的態勢，「帶大家來看看內行門道」。

酸馬又被BNT打臉？王鴻薇：陳時中停止政治抹紅遊戲

衛福部長陳時中日前透露，台灣原已向BNT購買500萬劑疫苗，去年12月準備宣布時卻因「外部干預」生變；令外界認為是中國打...

民進黨再倡修憲　趙少康：台獨黨應推「台灣共和國」才對

立法院新會期預計26日開議，民進黨團再倡議將推動修憲。媒體人趙少康今天呼籲，一個政黨要誠實，一個人也要誠實，民進黨既然是...

影／手臂掛吊帶拜年 吳釗燮：年紀大了

外交部上午舉行例行新聞說明會，會後外交部部長吳釗燮現身向記者拜年，但現場媒體皆注意到部長手臂掛著醫療吊帶，紛紛開口詢問，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。