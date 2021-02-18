誰出頭拚黨主席？他分析5人態勢 要韓國瑜先克服「妻管嚴」

國民黨將於7月改選黨主席，除了現任黨主席江啟臣力拚連任、中廣董事長趙少康表態參選之外，前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱等人都被點名。對此，前立委邱毅就透過臉書發聲，分析檯面上這5人的態勢，「帶大家來看看內行門道」。

邱毅指出，趙少康的新聞最火，但由他選黨主席炒作到選總統，似乎掉進「後繼無力、雷大雨小」的媒體陷坑裡，最嚴重的是，若國民黨不修改「入黨滿一年」的規定，他無法順利取得參選資格，可能就因此出局。

邱毅認為，「趙韓聯盟」已被認定，趙少康出局，韓國瑜接棒是合情合理，但那些被稱為知識藍的黨員再也不能對韓國瑜指指點點，更應與韓粉攜手合作。不過，韓國瑜的困難點卻在於「韓妻李佳芬不願他再淌政治渾水」，一向有「妻管嚴」的韓國瑜如何克服就要看他的「安內本事」了！

邱毅再提「若韓不選，韓粉傾心的次佳人選是誰？」他認為，這點毫無疑問是洪秀柱，但她必須要有「進可攻退可守」的另類表態，她提出「黨內兩岸政策路線大辯論」，由堅持黨綱的「統一路線」對上屈從民粹現實的「不統路線」，既可凸顯柱姐堅持原則的勇氣，又可換回當年「換柱」委屈的回憶，確是高明又安全的策略。

話鋒一轉，邱毅提及，當年「換柱」的罪魁禍首是誰？他直指就是朱立倫，而朱目前採鴨子滑水的低調態度，但最近還是沉不住氣，「急了！」他以麻將喻為「萬事俱備，只欠東風」，朱的東方自然是新北市長侯友宜，只是侯友宜始終不表態，冷眼旁觀老長官的困境，還是逼得朱亂了方寸。

邱毅再指，江啟臣坐擁黨機器，根本不必急，但他也有致命弱點，即趙少康批評的「能力差勁與缺乏魅力」，根本無法期待他拯救國民黨。何況，江啟臣所謂的改革路線，或者能吸引年輕人，卻都在現在黨員裡大吃虧，這方面其他競爭者都比他強。