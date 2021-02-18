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修憲降門檻？民眾黨：不排除與民進黨合作

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民眾黨立委張其祿。圖／民眾黨立院黨團提供
民眾黨立委張其祿。圖／民眾黨立院黨團提供

立院將在本會期正式啟動修憲工程，民進黨正國會昨明確表示，希望在此次修憲中降低修憲門檻。對此，民眾黨立院黨團表示，若磋商出共識，無論是哪一個黨派，黨團都願意接受，不排除與民進黨合作，「沒有誰不能合作的問題」。

針對修憲高門檻，民進黨正國會立委陳亭妃昨受訪時表示，針對新會期修憲提案，希望能夠降低門檻。她認為，由於現行門檻太高，只要有超過四分之一的委員不出席，修憲案就處理不了，希望可以考慮把出席委員降成五分之三，其中三分之二同意。此外，在公民複決部分，她也指出，希望能將門檻降為選舉人總票數五分之三，其中二分之一同意即可。

民眾黨立院黨團今舉行「民眾黨團新會期優先法案開箱 ─盡速修憲 別把委員會當塑膠」記者會，也在記者會中表達希望降低修憲門檻的意願。

民眾黨立委張其祿表示，在降低修憲的部分，其實有部分提案已成案，將於修憲委員會中討論，內容也與民眾黨所提版本相近。他指出，民眾黨所提版本，不同在於著墨於公民提案，讓公民有更多機會參與修憲，交由公民連署，有公投的意味。

他並指出，議題上只要是相近的，民眾黨不會堅持主張一定要百分之百實踐，如果能在修憲委員會中磋商出共識，民眾黨也願意接受。他強調，「我們是不管黨派的，沒有誰不能合作的問題」。

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