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透明櫥窗+植栽牆+咖啡 民進黨高市黨部重開張公眾可親
有20年屋齡的民進黨高雄市黨部重新裝潢後，今天重開張；原來老舊的大樓1、2樓空間，導入美學設計之後，大片透明櫥窗，一樓充滿綠意且以咖啡館設計，主委趙天麟打出「公眾可親」、「世代共融」、「創意實作」概念，民眾可以自由到黨部坐坐。
民進黨高雄市黨部位在高雄市鼓山區中華路和青海路口，向東到凹仔底，往西接美術館園區，中華路往北直通高鐵左營站，往南進原高雄市中心區，交通便利。
趙天麟說，他競選主委時提出的三大政見，其中之一就是讓黨部更親近民眾，今天重開放的黨部，就是兌現這個政見。
民進黨部最大的變化，是原來一樓的辦公空間全部移到二樓，一樓有綠意盎然的植栽牆，還有咖啡館的座位空間，黨部結合支持雨林保護的咖啡豆，工作人員還「受訓」煮咖啡，民眾喝咖啡後可以自由樂捐作為保護雨林之用。
趙天麟表示，高雄市黨部空間將同時是黨公職提供服務窗口，也會是民進黨與這座城市及世界連結的平台，秉持民主自由的精神，建構出實體與虛擬兼容的全新場域。
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