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羅秉成兼任政院發言人 民眾黨：盼記取教訓確保行政中立

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／民眾黨團提供
民眾黨立委高虹安。圖／民眾黨團提供

懸缺逾三個月的行政院新任發言人，將由政務委員羅秉成兼任。民眾黨立委高虹安表示，希望新發言人能記取過去的教訓，確保行政中立。

民眾黨立院黨團今舉行「民眾黨團新會期優先法案開箱 ─盡速修憲 別把委員會當塑膠」記者會。對於行政院發言人懸缺將由羅秉成兼任，高虹安認為，羅秉成的背景偏向法學專業，並長期關注人權議題，相當適合這個位置。

不過，她也提醒，新發言人應該要省思為何今天會出現發言人需要替補的問題、何以前任發言人會被替換？羅擁有專業的法學背景，應去思考為何去年政院發言人室會引起如此大的爭議，應著手整頓內部配置，別再做出攻擊在野黨等違法事情。

高虹安指出，民眾黨對發言人有兩個期待，一是新發言人上任後可以整頓發言人室配置，認為若明確認知到發言人的功能是與外界做政策溝通，是不是需要這麼多小編，和作哽圖的人？另外，她也提醒，盼新發言人往後的發言與行為，不會跨過行政中立的紅線。

民眾黨 高虹安 羅秉成

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