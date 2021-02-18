趙少康出任中評委違法？國民黨：NCC淪民進黨政治打手

國民黨昨天宣布增聘中廣董事長趙少康為中評委，遭國家通訊傳播委員會（NCC）警告恐有違廣電法，將啟動調查，最重可罰中廣200萬元。國民黨上午發新聞稿反擊，中評委為榮譽性顧問職，NCC恣意擴張解釋才違法。

國民黨指出，NCC成立的目的是為了超脫政黨黨派外，獨立行使媒體監理職權，不是迎合執政黨去打壓、干擾任何人行使政治權利；NCC以監理媒體之名，干預國民黨黨主席選舉，已嚴重失格，NCC主委應該下台負責。

國民黨表示，國民黨黨章與國民黨中央評議委員會議規程規定，中評委是給黨國大老、資深前輩的榮譽職位，僅是黨內榮譽性顧問職務，中評委會議每年才舉行一次，不具有任何實質的權力，實際決策或執行還是由黨中央負責。

國民黨指出，廣電法施行細則明定，即使是政黨組織中明定人員，如屬「顧問性質」即不算是廣電法「黨政軍退出媒體條款」所限制「政黨黨務工作人員」；NCC明顯恣意違法擴張廣電法「黨政軍退出媒體條款」規定，已淪民進黨政治打手。

國民黨認為，如果NCC連中評委都認定是「政黨黨務工作人員」，要趙少康就任中評委後須退出中廣經營，那不僅是因人設事、過度擴張法律，更是再度公然介入媒體經營，這樣的NCC也已違反政治中立規定。