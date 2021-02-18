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「主席選舉並非黨內天王換位子遊戲」 張亞中再戰國民黨主席

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫文學校校長張亞中宣布再次參選國民黨主席。報系資料照片
孫文學校校長張亞中宣布再次參選國民黨主席。報系資料照片

國民黨昨天宣布增聘孫文學校校長張亞中為中評委，張上午也正式發出聲明，宣布參選國民黨主席。這也是張繼去年初黨主席補選以來，第二次宣布參選國民黨主席，只是去年因為曾擔任中央委員或中評委資格不符。

張亞中在聲明中表示，若當選主席將推動勇氣，反思歷史功過；智慧，確定理念路線；無私，採行集體領導；創新，黨務全面革新；包容，推動泛藍整合；慈悲，創造兩岸和平六大訴求，

張亞中在聲明中表示，他要讓國民黨成受人尊重政黨，讓台灣是受人尊敬的台灣，讓中華民國成受人尊敬的中華民國。

張亞中聲明中也批評，大陸解放軍戰機天天出現在台灣的防空識別區，國民黨除呼喊一些不痛不癢口號外，毫無一點積極作為，難道在中華民國最大危機面前，這個創建國家的光榮政黨，就要這麼無聲無息地消亡在天地之間？

張亞中聲明也質疑，國民黨內諸天王「這些年你們到底幹了些什麼事？」批評在他們手上短短二、三十年時間，國民黨竟頹唐、破敗、屈辱到如此程度？葬送黨的前途，消逝黨的精神，渙散國家命運，兩岸和平也在漠視下陷入了危機。

張亞中提醒，黨員一次次熱情期待黨內天王們扮演救世主得到什麼？一次次被忽悠、背叛；期望天王救黨卻把黨救成什麼樣？期望天王救國卻把這個國家變成什麼？期望天王帶來兩岸和平，現在卻連最基本的九二共識都不知弄到哪去？

張亞中聲明中質疑，黨員現在難道還要期望黨內天王跟民進黨攜手，把國家帶入戰火的地獄中？國民黨是每個黨員的，不應再讓它變成少數人的禁臠、追名逐利的工具，黨主席選舉更不是黨內天王換位子的遊戲。

張亞中在聲明中承諾，若他當選國民黨主席，會回到以總理孫中山思想，讓國民黨再度成為為國家民族復興而努力的政黨，提供給大家一份足以使兩岸走向和平的具體方案。

國民黨 張亞中

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