英新任駐台代表今凌晨搭台北自駕巴士 盼更多交流合作

台北市信義路公車專用道持續推動自駕巴士計畫，北市副市長蔡炳坤今凌晨零點30分，陪同英國在台辦事處新任代表鄧元翰(John Dennis)及英國在台辦事處一級主管等10多人體驗自駕巴士，英國在台辦事處表示，他們樂於支持北市府的自駕巴士實驗計畫，盼透過新任代表初次交流，能與北市府有更進一步合作。

英國新任駐台代表鄧元翰剛上任兩個月，這次的自駕巴士體驗，鄧元翰除體驗無人駕駛的自駕巴士，巴士行經台北101、通化夜市及永康街等著名觀光景點，也讓鄧元翰飽覽台北的熱門觀光景點。

英國駐台代表處表示，氣候變遷是英國政府長期以來強調的國際重要議題，並呼籲全球進行減碳計畫。電動自駕巴士則是綠能交通的減碳體現，英國在台辦事處樂於支持北市府的自駕巴士實驗計畫，更期待透過新任代表初次交流，盼未來能與北市府能有更近一步合作。

蔡炳坤今也關心鄧元翰(John Dennis)於北市居家檢疫隔離期間，對台灣防疫感受？英國在台辦事處表示，代表鄧元翰 (John Dennis) 抵台近兩個月內，多次公開讚揚台灣整體防疫的優異表現。

英國在台辦事處表示，辦事處位處於北市區，員工上下班多使用大眾運輸，北捷落實的防疫措施，包括在各大捷運入口進行溫度檢測與工作人員確保所有乘客戴口罩等，十分肯定台灣、台北防疫官員的專業與防疫的落實。