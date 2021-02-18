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丁怡銘請辭逾3個月 政院最快今宣布羅秉成兼任發言人
行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵風波請辭，發言人職位已懸缺逾3個月，據了解，行政院最快今將在院會後記者會宣布，由政委羅秉成兼任發言人。
政院發言人目前都由祕書長李孟諺兼任。對於發言人的條件，李孟諺曾說，希望能找到稱職、精準傳遞行政院政策的人選，擔任行政院跟媒體與外界的溝通管道與橋樑。
羅秉成是法律人出身，民國79年投入律師執業，101年起陸續擔任社團法人冤獄平反協會理事長、國立台灣大學法律學院教授級專技教師、財團法人法律扶助基金會董事長，106年9月起擔任行政院政務委員。
先前中火爭議與中央地方針對萊豬自治條例攻防，羅秉成都曾站上替行政院做法律解釋的第一線。羅秉成以政委身分兼任發言人並非首例，內政部長徐國勇在行政院發言人任內，也曾經兼任過政委。
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