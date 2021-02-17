江啟臣獲美國時代雜誌評選爲百大「次世代領導人」

國民黨主席江啟臣獲美國《時代》雜誌（全球版）評選爲百大「次世代領導人」，《時代》提到江啟臣為亞洲最古老政黨有史以來最年輕的領導人。時代雜誌指出，因為與青年世代疏遠導致國民黨選舉的挫敗，為獲得年輕選民認同，江啟臣將調整國民黨兩岸立場，不過此舉也是在挑戰北京，區域穩定將取決於江啟臣的領導能力。

《時代》提及，江啟臣知道改革國民黨並非易事，有鑑於國民黨剛剛連續兩次總統大選遭受挫敗，江深知國民黨需要擺脫老齡化的基礎並吸引新一代選民。而其中的問題是，國民黨長期以來一直認為台灣和中國大陸是同一國家的一部分，這一觀念受到了北京的歡迎，但卻與渴望開拓自己道路的台灣年輕人疏遠了，重新調整這一立場對國民黨的未來至關重要。

《時代》表示，江啟臣欲調整國民黨兩岸立場的做法有可能激怒一個日益鷹派的中國政府。中國政府一再誓言，若台灣宣布獨立，就將侵略台灣。而且，美國有義務出售台灣武器，並有可能陷入任何衝突。區域穩定可能取決於江啟臣的能力，也就是江曾告訴時代雜誌的，「青年將成為我們黨的主要決策者」。