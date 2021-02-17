任中評委中廣罰200萬？趙少康：NCC別因政治擴張解釋

國民黨正式聘任中廣董事長趙少康為中央評議委員，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，趙少康任黨職恐觸犯廣電三法中的「黨政軍條款」，若認定違法，中廣最高將被裁罰200萬元，NCC後續將進行蒐證，釐清是否違法，不過認定仍要由委員會議合議討論。趙少康說，中評委屬顧問性質，並非黨職，「法律規定非常清楚，請NCC不要因為政治因素擴張解釋。」

趙少康回應，中評委是屬於無給職諮詢顧問性質，依照廣電法第5-1條，屬顧問性質者不在此限。而且，國民黨有將近一千名中評委，凡擔任過部會首長、中央民意代表的多聘為中評委，難道這些人都是國民黨政黨工作人員？他還說，前總統馬英九任黨主席時他也曾出任選務顧問，當時也沒事。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，國民黨黨章裡面規定中評委就是監察和諮詢性質，是諮詢單位並非決策單位，而且一年只開一次會，再加上廣電法也說屬顧問性質的不在此限，如果NCC要用這個來刁難趙上康或對所有中評委開罰 ，國民黨堅決不同意NCC的擴大解釋的濫權行為。

鄭照新指出，根據《中國國民黨黨章》第24條，國民黨中央所置的中央評議委員，處理的是關於「評議及建議事項」、若干「監察事項」與「諮商事項」等等。而根據《中國國民黨中央評議委員會議規程》，中央評議委員會議每年才舉行1次。

鄭照新說，黨內的人都知道，中評委大多是給黨國大老、資深前輩的榮譽職位，只有建議權力，實際決策或執行還是由黨中央負責，從實務上看，中評委僅僅算是黨內顧問的性質。且《廣電法施行細則》第3條指出，若屬「顧問性質」者，不算是法律明定的「政黨黨務工作人員」。如果NCC連這都認定是「政黨黨務工作人員」，而要求趙少康就任中評委後必須退出中廣經營，那不僅是過度擴張法律，更是再度公然介入媒體經營。

國民黨文傳會主委王育敏也說，立委卸任就是中評委，該職務並不在中央委員會組織架構裡，中常委才是黨職。