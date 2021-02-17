江啟臣出席大陸台商新春餐會 批民進黨歧視台商台胞

國民黨今晚舉辦大陸台商新春聯誼餐會，江啟臣偕同祕書長李乾龍、副秘書長黃奎博等黨務主管出席，共同祝賀大陸台商、黨代表牛年行大運。江啟臣表示，新冠疫情的確對兩岸交流造成諸多不便，許多台商朋友和台胞還是克服萬難返台過年，但讓人難過的還是來自於政府的歧視；也很遺憾民進黨政府執政5年來不接受九二共識，但也找不出新的共識，讓兩岸陷入停滯、對立的狀態。

江啟臣致詞時指出，新冠疫情的確對兩岸交流造成諸多不便，但更讓人難過的事情，還是來自於政府的歧視。包括當初註記留置武漢台台灣民眾，以及在開放不分國籍商務人士來台簡便措施時，卻排除大陸台商。因此，他上任以來的首要關切和工作重心之一，就是要盡力協助往返兩岸的台商與台灣民眾爭取應有的權益。

江啟臣強調，雖然去年在國民黨和社會各界的大聲呼籲和積極行動之下，政府最後讓小明回台與家人團聚。但是，關於擴大兩岸客運航點的建議，以及啟動台商臺胞返台春節包機的呼籲，行政立法一把抓的民進黨政府卻不予理會。

江啟臣說，正因為感受到改善兩岸關係的急迫性，以及有必要建構一個兩岸都可以接受的交流基礎和政治論述，才會在去年全國代表大會時主張以「基於中華民國憲法的九二共識」延續兩岸互動，並尋求互動方式的與時俱進。

江啟臣指出，很遺憾的是，過去5年，民進黨政府不接受九二共識，但也找不出新的共識，讓兩岸陷入停滯的狀況，甚至對立的狀態。他強調，國民黨強烈主張，台海應該要和平穩定，兩岸應該要共創繁榮、和平相處，但這必須有賴兩岸執政當局拿出智慧。他表示，兩岸不管是什麼共識，都必須要能解決兩岸人民交流所產生的問題。能讓兩岸和平、讓兩岸交流產生的問題能獲得解決，才是對台灣人民、對兩岸人民最好的共識。

江啟臣呼籲台商朋友秉持過去支持兩岸和平的主張，繼續努力。他也感謝所有台商朋友過去以來對國民黨的支持與愛護，即便國民黨在野，仍不離不棄，他代表國民黨一鞠躬感謝大家。