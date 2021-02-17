聽新聞
test
0:00 / 0:00
挨批寄生國會 民眾黨：民進黨一手指指別人 四隻指自己
民眾黨近日被爆「寄生國會」，有黨部人員於國會黨團辦公室辦公，民眾黨主席柯文哲今對此表示，他們不是寄生國會，而是支援國會，再遭到抨擊。民眾黨則發出聲明反擊表示，民進黨一隻手指指別人，四隻手指指自己，不要只會檢討在野黨，忽視自己坐享龐大行政資源還恣意妄為。
民眾黨發言人楊寶楨傍晚發出三點聲明指出，民眾黨團空間均屬合法使用，裝修等相關花費均按照立法院規範申請，並無不法之處，若有任何不法花費，該黨立院黨團願意接受調查。
她也表示，民眾黨為草創政黨，黨團初期運作本來就需要更多人力支援，任何在民眾黨團工作的同仁，都是民眾黨團的一分子，齊心齊力為民眾黨團打拚，這些同仁的辛勞，不應該被這些流言蜚語與政治攻擊給抹煞為「公器私用」、「介入立法院運作」。
楊寶楨說，蔡英文總統當年使用總統府的空間召開「執政決策協調會議」，召集非公職之黨務人員入府討論，加上先前行政院幕僚於國會做圖攻擊在野黨，民眾黨認為民進黨一隻手指指別人，四隻手指指自己，不要只會檢討在野黨，忽視自己坐享龐大行政資源還恣意妄為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言