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挨批寄生國會 民眾黨：民進黨一手指指別人 四隻指自己

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民眾黨發言人楊寶楨。圖／取自楊寶楨臉書
民眾黨發言人楊寶楨。圖／取自楊寶楨臉書

民眾黨近日被爆「寄生國會」，有黨部人員於國會黨團辦公室辦公，民眾黨主席柯文哲今對此表示，他們不是寄生國會，而是支援國會，再遭到抨擊。民眾黨則發出聲明反擊表示，民進黨一隻手指指別人，四隻手指指自己，不要只會檢討在野黨，忽視自己坐享龐大行政資源還恣意妄為。

民眾黨發言人楊寶楨傍晚發出三點聲明指出，民眾黨團空間均屬合法使用，裝修等相關花費均按照立法院規範申請，並無不法之處，若有任何不法花費，該黨立院黨團願意接受調查。

她也表示，民眾黨為草創政黨，黨團初期運作本來就需要更多人力支援，任何在民眾黨團工作的同仁，都是民眾黨團的一分子，齊心齊力為民眾黨團打拚，這些同仁的辛勞，不應該被這些流言蜚語與政治攻擊給抹煞為「公器私用」、「介入立法院運作」。

楊寶楨說，蔡英文總統當年使用總統府的空間召開「執政決策協調會議」，召集非公職之黨務人員入府討論，加上先前行政院幕僚於國會做圖攻擊在野黨，民眾黨認為民進黨一隻手指指別人，四隻手指指自己，不要只會檢討在野黨，忽視自己坐享龐大行政資源還恣意妄為。

民眾黨 民進黨 立法院

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