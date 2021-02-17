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行政院優先法案 老車汰舊換新、太空發展法入列

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院秘書長李孟諺。本報資料照片
行政院秘書長李孟諺。本報資料照片

第10屆立法委員任期中，行政院送請審議、尚未完成立法程序法案清冊共達22案。行政院已確定，本會期預計將送出以「數位發展部」為主的首波組改草案，另外，「太空發展法」草案與老車汰舊換新等貨物稅條例修正草案，也將列政院優先法案。

行政院秘書長李孟諺表示，攸關能否取代香港成為藝術品拍賣中心的文化藝術獎助條例修正草案，以及汰換老車相關補助的貨物稅條例第2條、第4條、第12條之5修正草案，加上明日預計在行政院會通過的太空發展法草案，都將列為優先法案，也會持續送出相關重要法案。

另外，行政院長蘇貞昌年前曾邀約黨籍立委餐敘溝通，後因疫情緊繃，取消衛環委員會委員等飯局，據了解，蘇預計在開議前後，重新邀宴年前未見面的立委，也不排除擴大溝通範圍，盼能用更多的溝通，虛心檢視行政作為。

行政院 太空 疫情

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