行政院優先法案 老車汰舊換新、太空發展法入列

今天各行各業正式開工，國民黨和央廣都舉行新春團拜，讓近日炒得風風火火的國民黨主席之爭，又躍上檯面。前總統馬英九上午參加國民黨新春團拜時致詞表示，國民黨在黨主席江啟臣的領導下氣勢在上升、正面性增加，加上中廣董事長趙少康回鍋，都是正面發展。

2021-02-17 19:55