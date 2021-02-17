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尬進外太空 行政院會明推「太空發展法」

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院。報系資料照
行政院。報系資料照

科技部明將於院會提報「太空發展法」草案，會後將送立法院審議，草案共計共計6章，22條條文，明定科技部為主管機關，另為順利推動太空發展相關事項，定明將以專責法人協助辦理相關業務。

草案明定太空發展之基本原則，包含遵守國際公約與規範、環境保護及永續發展原則、保障原住民族權益、兼顧國家安全及資訊透明。為確實管理太空活動與確認太空事故之責任歸屬，本法草案規定於我國境內發射「發射載具」，須辦理登錄使得申請發射許可，以落實太空活動之相關管理機制。另就發射場域之設置，於土地取得與相關管理訂定規範。

科技部去年10月預告「太空發展法」草案，總說明指出，聯合國在西元1964年至1979年間漸次發展出「太空法原則」，由五個國際公約所構成，包含簡稱外太空條約、營救協定、責任公約、登錄公約以及月球協定，各主權國對於國民所從事之太空活動必須加以「授權並持續予以監督」，對其國民所從事之私的太空活動也負有責任。

總說明也說，目前全球有超過31個國家，制定各種不同形式的太空法規，我國是全世界第三32個擁有自己衛星的國家，且近年來國內已有幾家商業太空公司成立，商業應用性太空活動逐漸普及，國際合資、民間企業投資商業模式逐步導入，使我國已經進入太空新紀元。為促進我國太空活動及太空產業之發展，提高國民生活品質，協助人類社會之永續和平發展，因此擬具「太空發展法」

事實上，行政院長蘇貞昌兩年前上任時，首份核定公文就是「第三期太空科技發展計畫」，當時他就說政府守護台灣、守護人民，不只是要接地氣，還要能上太空，首份公文就是要顯示政府對於太空產業的重視。

太空 行政院 科技部

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