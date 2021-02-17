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藍營罷免推不完 綠中常會拋檢視選罷法嚴陣以對

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市議員黃捷。圖／本報系資料照
高雄市議員黃捷。圖／本報系資料照

民進黨今天召開春節連假過後首次中常會。據轉述，民進黨秘書長林錫耀會中表示，藍營儘管黃捷罷免案未成功，但後續罷免案仍一波接一波推出，民進黨不能鬆懈，須嚴陣以對；民進黨團幹事長劉世芳則說，高雄市議員高閔琳罷免案成案投票機會高，建議行政院可針對縣市議員等多席次選舉，考慮是否要著手調整「選罷法」，讓選舉、罷免制度更符合當初設立精神。

根據與會中常委轉述，林錫耀除了提醒未來罷免案要謹慎以對，也提到國民黨年中將登場的黨主席選舉指出，現階段國民黨主席江啟臣的內部領導層有很多問題跟矛盾，研判罷免的持續推動可能與此脫離不了關係。

劉世芳表示，國民黨的報復性罷免，下一案已經對準了高閔琳；會建議可思考調整「選罷法」，是因為在多席次選舉中，議員僅是選票一部分的選票就能當選，每個議員都代表不同聲音，要其他沒有投票支持該議員的勢力大集結來罷免，固然成功機會大，但這樣罷免的意義到底對不對，大家應該共同思考。

罷免 民進黨 選罷法

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