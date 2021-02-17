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蔣萬安腳穿「鞋王」成焦點 高嘉瑜不服輸：我可是政壇女鞋頭

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨立委蔣萬安（右二）受邀一起運動、健身，然而腳上那雙「鞋王」意外成為焦點。 圖／洪孟楷提供
國民黨立委蔣萬安（右二）受邀一起運動、健身，然而腳上那雙「鞋王」意外成為焦點。 圖／洪孟楷提供

國民黨立委蔣萬安應立委洪孟楷邀請，一起運動、健身，甩掉過年吃太多的負擔，不過蔣萬安腳下那雙「鞋王」意外成為活動最受矚目焦點。民進黨立委高嘉瑜受訪問被媒體問到鞋子的問題，她則透過臉書笑回，「大家都知道我是『政壇女鞋頭』耶！」

蔣萬安日前受邀參加「運動會」，與藍營民代等人一起運動、健身，但他腳上那雙「Nike x Sacai VaporWaffle」意外成為媒體焦點，這是一款號稱2020年度鞋王的神鞋，在網上被瘋狂炒價，雖然定價不到6千元，但目前在各大網站上已被炒到升值破萬元，一雙至少2萬3千元以上，超過原價至少3至5倍以上，但許多喜愛球鞋者仍爭相瘋搶。

對此，高嘉瑜接受媒體採訪時被問到腳上穿的鞋子，讓她相當驚訝，沒想到腳上的鞋子也會被拿來跟蔣萬安對比，她透過臉書回應，「要比潮鞋我絕對不會輸蔣萬安，大家都知道我是『政壇女鞋頭』耶！」

蔣萬安 高嘉瑜 Nike

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