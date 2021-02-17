阿扁說國家前途沒那嚴重？ 趙少康：希望快樂不能當飯吃

前總統陳水扁質疑資深媒體人趙少康對國家未來的憂慮「有那麼嚴重嗎？」趙少康回應，阿扁一再強調的「希望快樂」不能當飯吃，不正視台灣的危機，台灣的機會正在快速流失。

陳水扁在臉書發文表達對趙少康參選的看法，質疑趙少康是最早操作「芒果乾」亡國論的人，與陳水扁提出的快樂希望有很大的反差。陳水扁強調自己做過4年台北市長，中華民國沒有滅亡，中華民國的國旗照樣在台北市政府大樓升起；做總統八年兩任，國旗也沒有被撤下來過，嘲諷煩惱國家會亡國「有那麼嚴重嗎?」

趙少康回應，1994年和陳水扁辯論時批評的義和團，現在更加嚴重，「1450」到處出征出草，嚇得理性聲音都出不來，只有民進黨一黨獨大、一黨獨霸，他憂心「再這樣下去，台灣會有前途嗎？國家能夠和平繁榮嗎？」

趙少康質疑，正受穀賤傷農之苦的農民真的有「希望快樂」嗎？找不到工作、飽嘗低薪之苦的年輕人真的有「希望快樂」嗎？大陸觀光客不來，幾百萬觀光、旅遊、伴手禮業者真的有「希望快樂」嗎？用選舉口號欺騙選民容易，「希望快樂」真的能當飯吃嗎？

對於自己重返政壇的使命感，趙少康說，民進黨用反中、抗中的迷幻藥麻醉民眾，不正視台灣的危機，台灣的機會正在快速流失，強調不能被民粹綁架，不要自欺欺人，要清醒、理智看清國際形勢轉變，面對台灣的挑戰和危機，找到出路。