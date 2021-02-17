海巡艦艇塗裝增TAIWAN 辜寬敏肯定蔡總統提升台灣意識

總統府發言人張惇涵今天表示，經蔡英文總統指示，為讓海巡艦艇有更清楚的識別、更安全的執法，從而增加Taiwan字樣。台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏表示高度肯定，並認為台灣目前最欠缺就是台灣意識、國家意識與國民意識，蔡總統願意以自身政治高度帶領台灣邁向正常國家，相信是全體台灣人民所樂見。

辜寬敏說，期許蔡總統在憲政問題與國家正常化上做出更多積極行動，以回應廣大台灣人民的期待；除了名稱的問題外，台灣國家定位不清最根本的問題，還是要回歸目前適用的「一中憲法」當中，倘若這部統一憲法不與時俱進做出改變，則台灣仍無法真正突破國際困境與一中框架，無益於台灣未來國家發展。

台灣制憲基金會執行長林宜正指出，當前絕大多數人民都希望以「台灣」之名行走世界，這在去年武漢肺炎疫情爆發後更加穩定；蔡總統在新年之初送給台灣人民「大禮」，更是表達對於台灣邁向國家正常化的高度支持。