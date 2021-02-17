民眾黨批國民黨雙標 趙少康：要合作就不必講這些話

藍白合作是否能在2022成局，引發外界關注。國民黨主席江啟臣今天表示，國民黨在合作上態度開放，但要視議題、狀況而定，不會為了合作而合作，但希望在野能有機會共同合作，一起為人民、國家來努力；欲爭取參選黨主席的中廣董事長趙少康也說，國民黨要考量是不是要集中在野力量，可以議題合作也可以選區合作，要因地制宜。

江啟臣表示，國民黨現在是最大在野黨，當然願意跟其他在野黨在相同的理念上和議題上有合作，國民黨態度開放，但不會為了合作而合作，要看什麼樣的議題、狀況和主張。國民黨希望在野能夠有機會共同合作，為台灣人民為國家一起來努力。

不過對於藍白合作，國民黨內有不同意見，有人認為合作是飲鴆止渴。趙少康表示，國民黨內可能有人擔心被分票；藍白都是在野，在野要不要集中力量，這是國民黨要考慮的，要看狀況，有時候可以是議題合作，有時候也可以是選區合作，每個地方不一樣，要因地制宜。

媒體詢問趙少康，認為民眾黨主席柯文哲有政治誠信嗎？趙則說，看柯表現吧。他強調，合作還是要看地區，如果這個選區民眾黨比國民黨強，那出兩個都當選不了，那就支持民眾檔；若那個地方兩個都不會當選，合作就可能會當選，「政治上有給有拿，不是說你都讓我或是我都讓你，總是有讓有拿，要看狀況。」

對於民眾黨認為國民黨內部問題很多，批評國民黨是雙標黨。趙少康則說，「雙標黨不是民進黨嗎，怎麼變成國民黨了？」每個政黨都有自己內部的問題，民進黨內派系爭來爭去不是最嚴重嗎？國民黨內部有自己的問題，民眾黨內部何嘗沒有民眾黨的問題？要合作不必講這些話，但每個黨內都有不同的意見。