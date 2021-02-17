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民眾黨遭批寄生國會 柯文哲：寄生總統府的才讓他火大

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
台北市長、民眾黨主席柯文哲。本報資料照片
台北市長、民眾黨主席柯文哲。本報資料照片

民眾黨近日被爆「寄生國會」，黨中央的人員於國會黨團辦公室辦公。民眾黨主席柯文哲表示，他們不是寄生國會，而是支援國會。他反批，看到那些自己寄生在行政院、總統府的人在批評，他就很火大。

民眾黨近日被爆出，有多名黨務主管、黨工占用立法院空間，挨批占公家便宜。柯文哲今至中央黨部與全國各服務處做線上團拜，他表示，這些人員是支援國會，而非寄生國會。

柯文哲說，過年期間，民眾黨都還在為辦公室找房子。他並認為，這些人員進駐黨團辦公室，不是寄生，而是支援，民眾黨明白講只有五位不分區立委，所以整個黨部都去支援國會工作，包括黨部的文宣部主委，根本就是黨團的副主任。

他說，無論是黨部的文宣，還是智庫，都在支援立法院的工作，而且也沒有用到更多的空間。柯文哲並批評，那些自己寄生在行政院、寄生在總統府的，常常在批評別人，他就很火大。

民眾黨 柯文哲 行政院

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