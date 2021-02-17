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2022藍白合作？柯文哲：議題做結合 也可跟民進黨合作

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）今至民眾黨中央黨部，與全國民眾黨各服務處線上拜年。記者陳熙文／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）今至民眾黨中央黨部，與全國民眾黨各服務處線上拜年。記者陳熙文／攝影

2022地方選舉即將進入備戰狀態，藍白合作是否成局？民眾黨主席柯文哲說，民眾黨過去一年在立法院的投票很清楚，是按議題做決定，不管是哪一個黨派，取決於講的有沒有道理，不會因為結盟而刻意合作。柯文哲說，民眾黨純粹用議題作結合，未來也有可能跟民進黨合作。

柯文哲今至民眾黨中央黨部，與全國民眾黨各服務處線上拜年，恭賀吉祥話。被問及，國民黨內對是否與民眾黨合作，或視其為對手，呈現正反兩極看法，國民黨內也有人憂心，柯文哲無政治誠信。柯文哲說，民眾黨是一個以台灣為名，以民眾為本的政黨，要解決人民每天遇到的生活問題，在過去一年中在立法院的表現很清楚，投票都照議題決定，若講的有道理，無論是國民黨、民進黨，甚至是時代力量、3Q哥，在議題上都會尊重。

他認為，如果講的沒有道理，民眾黨不會因為結盟而尋求合作，在態度上比較超然，純粹用議題來做結合。柯文哲表示媒體如是問，恐犯邏輯上的錯誤，反問，「你怎麼不問我們說，怎麼不跟民進黨合作？也是有可能！」

他表示，如果未來選舉，民眾黨有自己的人選，就會支持自己的人選，如果沒有推派人選，也會看有意角逐的候選人中，有沒有可以拿出客觀數據，足以說服大家他比較適任的人，不管是哪一黨，民眾黨都可以支持。他也說，整個國家不應該陷入意識形態的顏色之爭，否則無法理性思考。

對於國民黨內有人質疑他的政治誠信，柯文哲則說，敵軍最會打的項目，就是他們最頭痛的題目，過去有人罵他無心市政，又說他沒有中心思想，他都感到不解。柯文哲自認市政非常認真，中心思想就是讓人民過好一點的生活，就好像問醫生有沒有中心思想，而醫生的中心思想就是手術要成功、病人要恢復健康，不會堅持一定要開刀、化療，還是標靶治療等，他並引述老子道德經：「聖人無常心，以百姓心為心」。

民眾黨 柯文哲

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