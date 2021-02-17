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國民黨尚無人表態選桃園市長 邱奕勝催：選舉要積極

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃議會國民黨團主委、議長邱奕勝被問及下屆市長選舉人選，他回應，只要有好的人才願意為桃園市民服務，歡迎黨內先進提早表態、走入人群，不過目前尚無人表態。記者陳夢茹／攝影
桃議會國民黨團主委、議長邱奕勝被問及下屆市長選舉人選，他回應，只要有好的人才願意為桃園市民服務，歡迎黨內先進提早表態、走入人群，不過目前尚無人表態。記者陳夢茹／攝影

初六開工首日，因疫情影響，桃園市議會新春團拜改以走動式團拜賀年，桃議會國民黨團主委、議長邱奕勝被問及下屆市長選舉人選，他回應，只要有好的人才願意為桃園市民服務，歡迎黨內先進提早表態、走入人群，不過目前尚無人表態。

邱奕勝表示，他的身分除了是桃園市議會的議長外，還是桃園市國民黨部主委，去年黨慶活動中，他提到國民黨有非常多人才，當主委不能預設立場，只要有好的人才願意為桃園市民服務，歡迎黨內先進提早表態走入人群，不過目前沒有人提，他呼籲，選舉要積極一點，願意為桃園服務是好事。

邱奕勝說，他當過桃園地方代表會主席、議員、副議長到議長，從政超過27年，這27年受到很多鄉親的支持，大家相當提攜他，新春期間服務處的幕僚們也建議，13區裡若有鄉親願意加入之友會，會順應民意陸續成立。至於黨內初選何時進行？邱回應，這部分他也不清楚，要等中央的提名辦法出來後才能跟大家報告。

桃園鄭文燦今天特別到市議會向議長、議員們賀年，鄭文燦說，經過這次疫情的挑戰，部桃將於19日逐步恢復，相信疫情後桃園會發展得更好，包括桃園航空城、軌道建設、亞洲矽谷計畫，還有防疫工作新挑戰都會做好，希望府會同心合作，能讓桃園更幸福、更安全。

疫情 國民黨

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