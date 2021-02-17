風水魚池被填平變植栽 馬英九：有點浪漫 氣氛很好

國民黨中央黨部今年進行空間調整改造，將B1魚池填平並打造成植栽休憩空間，如此風水大變動引發外界關注。對於屢生爭議的魚池被填平，國民黨內對此也有不同意見，前總統馬英九就說：「看起來有點浪漫的氣氛很好」；不過中廣董事長趙少康則表示他不是那麼相信風水，如果是他不會去改。

國民黨2019年進行黨內總統初選，在公布民調當日，就發生龍魚從魚池跳出死亡的消息，網友更解讀這對當時勝出的總統候選人韓國瑜極為不利，是韓敗選的暗示。

媒體詢問前主席吳敦義，怎麼看風水池被填平，吳表示，這個都沒有什麼問題。媒體詢問會不會生氣？吳說，不會，怎麼會生氣。媒體再追問是否有問主席江啟臣魚池的規劃？吳敦義說，自己不會問他的。

黨主席江啟臣說，他不知道別人怎麼想，因為怎麼換都會有人講話，對他來講、對很多人來講，空間只要明亮、舒服、能夠提高工作效率就是好的風水。