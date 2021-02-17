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蔡英文霸氣回應台灣新塗裝 海巡署收回高層指示聲明致歉

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蔡英文霸氣回應台灣新塗裝 海巡署收回高層指示聲明致歉

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署上午公布新北艦「TAIWAN」新舷側塗裝。圖／海巡署
海巡署上午公布新北艦「TAIWAN」新舷側塗裝。圖／海巡署

本報今天披露由「國安高層」指示海巡署開始進行艦船舷側「TAIWAN」新塗裝，海巡署今一度發新聞稿否認有高層指示，但總統府隨後公開「霸氣」回應：「正是蔡英文的指示」。海巡署因此罕見對外「致歉」並收回新聞稿，交由府方回應此事。

但海巡署仍「補充」說明，將在不增加公帑支出，且不影響艦船艇妥善率的前提下，指導艦隊分署配合艦船艇保固、歲修、大修及新造等期程辦理艦船舷側「TAIWAN」新塗裝。

海巡署今天面對外界對新塗裝關切，透過記者組群發出照片與聲明說明塗裝作法，更一度否認有國安高層指示。但總統府發言人張惇涵隨後在臉書粉專上表示，「更清楚辨識、更安全執法，正是蔡英文的指示」。

張惇涵貼文表示：如果大家有注意到，開工的第一天，有一則新聞是海巡的艦艇塗裝，增加了 TAIWAN 的字樣。貼文表示，在守衛海疆的任務上，海巡甚至比海軍更前線，除了巡防的任務以外，也要執行海上救援救難，以及查緝走私、打擊犯罪等治安工作。海巡的夥伴時常需要在第一線、近距離的執法，像是大家印象深刻的，去年底馬祖海域的大量違法抽砂船事件，就是海巡艦艇負責執法驅離。

貼文表示，去年12月11日， 蔡英文總統前往高雄主持安平艦下水典禮，這不但是國艦國造的落實，也是展現巡弋海疆的決心；而為期10年，預計打造超過100艘艦艇的「籌建海巡艦艇發展計畫」，不僅如期如質，甚至超前進展。貼文進一步表示：「很好！但若能在海巡艦艇上塗裝TAIWAN，讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，就更好。」在要離開這個行程上車前，總統做了這樣的指示。新聞報導裡所稱的「國安高層」指示，不用懷疑、也不用猜測，正是蔡英文總統本人。

貼文指出，台海周邊一年大約有30萬艘次的各國船舶通行，尤其在中國單方面推動的「海警法」於2月正式生效後，周邊國家的海巡工作比起過去將更為持重；面對「灰色地帶衝突」的應對，TAIWAN的塗裝，能讓我海巡艦艇有更清楚的辨識、更安全的執法；但不挑釁、不屈服，始終是我方堅持的立場。

面對府方公開霸氣回應，海巡署隨即轉貼此一貼文，同時對外致歉，並建議外界海巡署回應新塗裝內容，以總統府發言人所作回應為主。

海巡署上午公布新北艦「TAIWAN」新舷側塗裝。／海巡署
海巡署上午公布新北艦「TAIWAN」新舷側塗裝。／海巡署

海巡署 總統府發言人 蔡英文

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