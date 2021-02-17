趙少康主打「亡國論」宣布選總統 阿扁：起手式錯了

中廣董事長趙少康宣布重回國民黨並參選下屆總統，這段期間公開批評民進黨把理性的聲音都消滅，這樣下去會亡國。去年曾接受趙少康專訪的前總統陳水扁今天說，趙少康的「亡國論」在當初參選台北市長時，就已經提出，他要給趙少康下一個結論，「趙少康的起手式是錯的。」

陳水扁在臉書貼文，趙少康競選國民黨主席最主要的理由，是對整個國家未來的前途發展有一些憂慮，說這樣再繼續下去可能會亡國，而他要說的就是：「又來了。」

陳水扁說，想起1994年，台北市長選舉，他萬萬沒有想到，趙少康把台北市長，一個地方政府的選舉提高到國家級儼然是總統大選一樣，在政見發表會上提出「如果讓阿扁選上市長中華民國會滅亡」，這就是大家所知道的芒果乾亡國論，開山鼻祖就是趙少康，與他提出的「快樂希望」有很大的反差。很多人沒辦法想像，怎麼一個台北市的市長選舉變得這麼的緊張，陳水扁做市長，中華民國就滅亡，因此他才笑笑地回應一句話，「有這麼嚴重嗎？」這一句話就是這樣來的。

陳水扁說，最後證明，他做過4年的台北市市長，中華民國沒有滅亡，中華民國的國旗照樣在台北市政府大樓升起；他做總統八年兩任，國旗也沒有被撤下來過，每天總統府的高層憲兵把它升起。「趙少康現在要來選黨主席，我們當然可以理解，可能是因為要搶深藍的選票、黃復興黨部的選票，或是要搶韓粉的選票，我們是可以理解的，趙少康要來帶領國民黨，有些人說不排除2022甚至2024總統大選，阿扁要給他下一個結論，起手式是錯的。」他也認為，對趙少康來說，除非未來有所調整，「要不然穩死」。

陳水扁舉例，就像早期很多的台獨聯盟的龍頭老大，黑名單解除後一個一個回來台灣參加選舉，有些人還選上縣市長，過去在美國，「那支旗子」再怎麼不喜歡，想要撤下來，要推翻還是取代，但做縣長還不是要照常升起來，所以都沒有那麼嚴重，因此趙少康把亡國論變成參選動機，他再次重複以前所講的那一句話，「有那麼嚴重嗎?」