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成國家正常化修憲關鍵？游錫堃：扮演好國會議長角色

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院長游錫堃。記者蔡晉宇／攝影
立法院長游錫堃。記者蔡晉宇／攝影

立法院新會期聚焦修憲，有媒體報導指出，推動國家正常化或涉及台灣主權性的修憲題目，立法院長游錫堃是能不能通過的關鍵。游錫堃今天受訪時表示，台灣是言論自由的國家，要怎麼講就可以怎麼講，但自己進入國會以來，到現在沒有提任何提案，也沒有參加黨務、派系活動，未來也會全力扮演好立法院長的角色。

游錫堃說，目前立院共有43件修憲提案，各黨有共識的只有18歲公民權，站在國會議長立場，會盡力和4黨團及其他委員共同推動，讓18歲公民權能順利通過。

至於其他提案，游錫堃指出，自己沒有特別喜好，會站在中立的立場 ，若朝野有共識就積極推動；若沒有共識，也會尊重各黨意見，至於修憲委員會何時要正式成立，也要看各黨團意見。

游錫堃說，明天將召開朝野黨團協商，討論這個會期的開議日，可能的開議日會落在23日或26日，若23日開議，26日就是施政總質詢；若26日開議，施政總質詢就是3月2日，將視屆時協商情況而定。

游錫堃 修憲 立法院

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