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馬英九要蔡英文別歧視大陸 否則與剛下台川普有何不同

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

針對部分綠營人士指控前總統馬英九「要國人打中國疫苗」、「舔中」、「可能與中國有接觸」等言論，馬英九辦公室表示，民進黨只要遇到與兩岸相關議題，就出現充滿偏見與敵意的意識形態，無法理性討論問題，最後只剩抹紅抹黑一招。但病毒不分紅藍綠，呼籲蔡政府拋開意識形態的束縛，才能更有效保障民眾的健康。

馬辦表示，全球新冠肺炎的防疫戰已從自我防護、篩檢、隔離等，推進到施打疫苗的關鍵時刻。為了解決疫苗不足問題，連標準一向嚴格的德國，也考慮使用中國大陸與俄國的疫苗，希望歐盟加速批准。紐約時報今年2月5日也有專論呼籲，西方國家應重視大陸與俄羅斯的疫苗。

馬辦說，台灣取得疫苗的進度緩慢，因此日前馬英九建議蔡政府，不要因為政治考量，在第一時間就排除大陸疫苗，不妨在嚴謹的科學檢驗下，為疫苗保留多一個選項；大陸疫苗我方可用可不用，但或能為防疫多增一份保障。馬辦反問，為台灣防疫多一份保障，是出賣台灣嗎？還是愛台灣的表現？相信社會自有公評。

馬辦指出，兩岸於2010年即簽訂「兩岸醫藥衛生合作協議」，當中就包括「傳染病防治」與「醫藥品安全管理及研發」的合作機制，台灣過去也曾依此協議從大陸取得H7N9流感病毒株，用於檢驗及研發。在疫苗問題上，無論是採購國際疫苗，或是索取大陸疫苗更詳盡的科學數據，雙方本來就有合作的空間。

馬辦強調，馬英九去年就呼籲，只要放下政治鬥爭考量，就可依協議讓兩岸共同防疫，並緩和彼此緊張關係，只可惜蔡政府只顧著操弄反中情緒，將一切與對岸有關的事務都妖魔化，讓政治凌駕人權與國民健康，自己為台灣的防疫設置路障。

馬辦呼籲，為了防疫與國民健康，蔡政府應該拋開意識形態與政治考量，而除了疫苗問題外，「武漢肺炎」這種帶有歧視性的名稱，也不應再使用。世界衛生組織早於一年前就已將「武漢肺炎」正名為「COVID-19」，以防止污名化；美國總統拜登今年一月上任後也下令聯邦政府，不要再以「病毒起源的地理位置」稱呼新冠肺炎，以避免歧視。蔡英文總統總愛強調「台灣應該與世界接軌」，為何蔡政府的大小官員，至今無視國際社會的改變，仍緊抱「武漢肺炎」不願改口？台灣渴望參加世界衛生大會，卻刻意拒絕世衛組織給全球國家的建議，豈不矛盾？

馬辦指出，只要與兩岸有關，包括新冠肺炎的稱呼、武漢包機、小明返台、陸生入境等，蔡政府處處逢陸必反。監察院日前公布調查報告，指政府對開放陸籍人士、小明入境有差別對待，亟賴行政院等主管機關依聯合國1966年「人權兩公約」及1989年「兒童權利公約」（此三公約均已國內法化）及聯合國指引等相關規範，確實檢討改進，避免助長「歧視效應」。

馬辦呼籲蔡總統，認真看待自己提名監委的調查報告，相關部會更不要毫不慚愧檢討，再把歧視大陸的態度不當一回事，否則這與剛敗選下台的美國前總統川普又有何不同？

疫苗 新冠肺炎 馬英九

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