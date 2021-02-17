立院即將啟動修憲 綠委料明年2月將有共識版本

立法院即將正式啟動修憲，民進黨立委陳亭妃表示，她相信在下一個會期是最重要的，到明年2月，才能真正提出一個極有共識的版本交由公民複決。

國民黨團總召費鴻泰指出，若要談修憲，將聚焦在憲政體制上，因為這才是根本問題。對此，陳亭妃認為，基本上總統制跟內閣制，這只要是碰觸到修憲議題，一定會被討論，台灣現在等於是混著用，不屬於完全的總統制，亦不屬於完全的內閣制，到底什麼樣的方向適合台灣目前的憲政體制，她覺得都可以討論，都希望透過修憲委員會大家共同討論。

她指出，其實在2015年的修憲委員會也討論過，可是未能達成共識，因為意見太為分歧，部分認為要總統制，有些則認為要內閣制，到底哪一個部份，符合目前台灣的憲政方向，其實都沒有一個比較確切的狀況，所以她認為這個部分可以討論，但最後能不能凝聚共識，還是要尊重各黨意見。

針對修憲，她認為討論到下一個會期，基本上各個黨都會有各黨的版本，用黨的版本去凝聚共識，她相信在下個會期可能會是最重要的，那到了明年2月，才能真正提出一個極有共識的版本交由公民複決。