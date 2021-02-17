退讓韓國瑜選主席？趙少康：他不會出來選 你看好了

中廣董事長趙少康上午出席中廣新春團拜，會後接受媒體聯訪時被問到高雄市前市長韓國瑜年後將展開慈善公益之旅，若韓出來角逐黨主席，是否會退讓？趙少康表示，韓國瑜不會出來選，「我的了解他應該不會，你看好了，否則他不必鼓勵我，他自己出來就好」。趙強調，他當初已跟韓說韓可以自己參選，但韓表示沒有計畫。

對於韓國瑜接下來將啟程慈善公益之旅，趙少康是否會參加？趙少康表示，看韓國瑜有沒有邀請他，看時間、狀況再決定，韓做公益是一件好事。

媒體追問，若韓國瑜和黨主席江啟臣找他吃飯，是否會願意出席，趙少康說，當然，和國民黨意見領袖聚一下，多溝通，總是好事，最怕不溝通，私下算計、害人，這樣不好。檯面上溝通是一件好事，過年這幾天他也跟很多人溝通，溝通很重要，他都是開大門走大路。

而趙少康日前表態要爭取2024總統大選的國民黨黨內初選，是否會找韓國瑜搭檔？趙少康表示，目前沒想這個問題。那麼，是否會跟韓國瑜結盟？趙說，如果韓國瑜想要選2024，就要爭取國民黨提名，依照提名機制，國民黨不該分裂。

對於韓國瑜常在臉書發文，對於國家大事、國民黨還是很有想法。趙少康說，韓國瑜是黨員、高雄市前市長，也是有識之士，對國家有想法很正常，不表示有想法就要出來幹嘛。