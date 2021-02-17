部桃群聚釀一家7口染疫 陳時中：將研議救助方案

部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚感染造成21人染疫，目前已六人解隔離。其中，案863一家七口全染疫，甚至護理師的婆婆（案907）離世。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「很悲傷，但這難免」，而針對這一家人目前沒有相關補償辦法，但會研議相關救助方案；另也將延長一人一戶的防疫措施，避免家戶內感染風險增高。

陳時中表示，去年疫情剛爆發時，沒想到疫情規模會如此大、持續這麼久；當時認為疫情可能和SARS差不多，但新冠肺炎疫情至今，全球已有1.1億人染疫。

他提到，去年此時擔心的是社區傳播，但這一年來，台灣最大的衝擊是部桃事件。尤其造成案863護理師一家七口全染疫，「也有人這樣『過去了』，很悲傷，但難免」。

陳時中說，大家一直在討論這家人互相之間的傳染關係 ，但希望盡量少談，因為對當事人衝擊都很大。

至於補償方面，目前補償辦法目前只有針對醫護人員，因照顧病患而染疫會進行補償。案863雖無直接照顧新冠肺炎病人，但因為也是廣泛在醫院內染疫，會會採比較寬鬆角度來訂定；護理師婆婆（案907）和其他家人目前則沒有相關補償辦法，但會再研議是否有相關救助方案。

而對於變種病毒國內是否新的防疫措施，陳時中表示，目前邊境管制的方式應該是足夠的，現行一人一戶的措施則考慮延長，避免家戶內傳染的機會增高。