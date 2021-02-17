牛年政治議題熱 侯友宜：少說多做

今天開工日，新北市長侯友宜今在市政會議拜年指出，這2年會有很多政治議題，但新北市只會有一個議題就是「穩健做事」，牛年低頭默默做事「少說多做」，只有認真做事，其他的都不是他要討論的議題。

2022年地方大選逐漸接近，加上媒體人趙少康重回國民黨宣布參選黨主席，並表態有意拚2024年總統，近期政治議題讓人熱議，侯友宜更是頻頻被問到相關政治議題，不過侯多數未正面回應。

侯友宜今表示，未來不論有任何挑戰、風雨，對新北市403萬市民要做出實際市政成績，做出市民要的期待，要用這態度做出牛年開端，大家互相期許，畢竟未來的挑戰還是非常艱鉅，因為新北目標是2030新北做大事、做大市。

侯友宜說，新北現有塭仔圳重劃區、蘆南蘆北重劃區、五股垃圾山整頓末期、交通運輸捷運系統創新與新建、社會福利支出因長輩幼兒越來越多，必須要照顧得更細膩，讓所有人在這塊土地安居樂業．牛年少說多做。