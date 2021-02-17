下屆苗栗縣長選舉 民進黨徐定禎：不求戰不畏戰

國民黨苗栗縣長徐耀昌2022年2屆將任滿，下屆是新局面，也備受政壇注目，行政院政務顧問、苗栗縣小英之友會總會長頭份市前市長徐定禎近來頻頻曝光，他被問及參選下屆縣長選願，表達「不求戰、不畏戰」，沒有排除參選的可能性。

徐定禎挾著兩屆頭份市長的政績，2018年底受民進黨禮讓，以無黨籍身分挑戰國民黨連任縣長徐耀昌，11萬2704票敗給徐耀昌17萬5756票，去年初立委選舉，他加入民進黨參選苗栗縣第二選區，以5萬0629票輸給連任國民黨連任立委徐志榮9萬1144票，連兩戰代表參選重要選舉，徐定禎在民進黨內頗具分量。

反坤輿一般事業廢棄物掩埋場自救會持續抗爭，徐定禎數次參與，昨天也在自救會抗議聯合聲明會中，他特別強調不分黨派，坤輿一事已反映給中央，也獲得中央重視，至於被問及參選下屆縣長的可能性，徐定禎說，他是行政院政務顧問，也出任苗栗縣小英之友會總會長，分會遍布18鄉鎮市，各有分會及理、監事，成員2000多人，且春節前間廟宇上香祈福、發送福袋，18鄉鎮趴趴走很正常，參選下屆縣長是「不求戰、不畏戰」。

另，國民黨部分，目前表態苗栗縣議會議長鍾東錦、農田水利署苗栗管理處長謝福弘，兩人動作一直不間斷，加上徐定禎浮出檯面，下屆縣長選舉已是一片山雨欲來風滿樓之勢。