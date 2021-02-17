國民黨今新春團拜「入厝」 朱立倫、連戰有行程不出席

國民黨今天上午舉辦新春團拜，中午還將接續舉辦新春餐敘。因應中央黨部樓層減租、辦公空間調整完成，餐敘過程也將舉辦湯圓宴，慶祝「入厝」。不過前主席朱立倫因另有行程確定不出席，與主席江啟臣意外上演「王不見王」。

知情人士表示，朱立倫與江啟臣其實常見面，過年前將逐一向黨前主席拜年時，兩人還一起寫春聯，過年期間兩人也先後到黨秘書長李乾龍主持的三重先嗇宮走春，兩人交情不需要再靠新春團拜這種形式上活動證明什麼。

黨務人士則指出，目前六位歷任前主席除朱立倫外，前主席連戰也另有行程不便出席，前主席馬英九、吳伯雄、吳敦義與洪秀柱等則應允出席新春團拜。不過據了解，馬上午三中案再開庭，能否趕上團拜，要看開庭時間。

黨務人士也提到，上午團拜結束後，江啟臣也將做東，在中央黨部地下一樓安排連戰推薦的餐廳外燴，以自助餐形式邀與會黨公職新春餐敘聯誼，共進午餐，其中甜點就是慶祝「入厝」的紅豆湯圓。

黨務人士說，今天新春團拜將在中央黨部一樓大廳舉辦，屆時除江啟臣將發表新春致詞，歷任前主席也都會邀請發表談話，團拜過程也也將向國父銅像致祭。黨務人士表示，因應新冠肺炎防疫，活動現場須全程戴口罩，採實名制入場。

黨務人士表示，因新春團拜邀約對象以黨歷任正副主席為主，表態選主席的媒體人趙少康不會出席。