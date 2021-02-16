春節不下鄉發紅包 蔡英文年假忙探班

相較以往下鄉拜廟、發放福袋，蔡英文總統今年改為慰勉春節期間各單位留守同仁！總統蔡英文、副總統賴清德今年春節期間未安排廟宇參香，及向民眾發福袋的行程，改至國軍、警消、海巡、防疫、交通、水利等各相關單位，慰勉一線留守人員。她說：「感謝所有同仁堅守崗位，讓民眾可以安心過年。」

去年全台發紅包

去年春節期間，蔡英文與賴清德初一至初四都安排了發福袋的行程，共準備33萬份福袋發給民眾沾喜氣。蔡英文初一在台北覺修宮、大龍峒保安宮、宜蘭冬山草湖玉尊宮、新北蘆洲湧蓮寺及中壢仁海宮發福袋。

初二則回到老家屏東，從楓港德隆宮出發，依序前往東港東隆宮、高雄五甲龍成宮及台南新營太子宮發福袋。初三前往彰化鹿港天后宮、雲林縣北港朝天宮、嘉義市嘉邑大天宮及嘉義縣新港奉天宮發福袋。初四則到新竹新埔褒忠亭義民廟、苗栗通霄白沙屯拱天宮及台中樂成宮發放。

慰勉高公局、公警局

今年就不同了。蔡英文小年夜（10日）上午在交通部長林佳龍陪同下，前往高速公路局交通控制中心，感謝值班人員的辛勞，讓國人能有安心的新春之旅。隨後，蔡英文由內政部長徐國勇與警政署長陳家欽陪同，前往內政部警政署國道公路警察局，感謝警察同仁在春節期間堅守崗位，並贈加菜金表示慰勉之意。

在慰勉公警局後，蔡英文前往空軍作戰指揮部慰勉國軍弟兄姐妹，感謝國軍堅守崗位、守護國家安全的奉獻與努力。包括國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基及國安會副秘書長陳文政也都陪同出席。

感謝1922值班同仁、警消

初一（12日）上午，蔡英文前往中華電信三重客服中心慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁，並致贈加菜金。隨後，蔡英文前往台北市中正第一分局及台北市中正第二分局慰勉警察同仁，她表示，在春節假期，警察同仁就越繁忙；感謝警察同仁守護國家安全及社會穩定，讓民眾可以安心過年。稍後，蔡英文前往海軍司令部台北作戰中心慰勉值勤的海軍弟兄姐妹。

初二（13日）上午，蔡英文前往新竹「經濟部水利署水利新創科技研發及測試展示基地」緊急海淡機組，慰勉工作同仁。隨後，蔡英文先後前往台灣高鐵行控中心及桃園市政府消防局桃園分隊，感謝他們春節期間仍堅守崗位。初三（14日）上午，蔡英文則前往基隆海巡署第二巡防區指揮部慰問輪值人員，並在之後前往陸軍機步1營1連，慰勉堅守崗位的陸軍弟兄姊妹。

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