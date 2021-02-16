快訊

新冠起源假消息難平 美聯社調查指中國大陸是最大來源

半夜被鞭炮聲吵醒！主播吳宇舒打1999驚覺「沒路用」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國民黨發起兩公投 許淑華：這樣才能阻止萊豬進口

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
立委許淑華希望民眾支持反萊豬公投和罷免案，展現公民意志，讓蔡政府停止萊豬進口。記者江良誠／攝影
立委許淑華希望民眾支持反萊豬公投和罷免案，展現公民意志，讓蔡政府停止萊豬進口。記者江良誠／攝影

國民黨發起反萊豬公投綁大選兩項公投，第2階段連署各超過53萬份，比預期更高。公民團體也發起立委陳柏惟、吳思瑤罷免案。立委許淑華說，這顯示民進黨開放萊豬，讓國人擔心自身健康，不過，民進黨不願傾聽民意，只有大家站出來支持公投和罷免案，才能讓民進黨政府停止萊豬進口。

許淑華說，王浩宇和黃捷罷免案一個通過、一個沒通過，但公民團體仍推動立委吳思瑤、陳柏惟罷免案，主要原因是不滿兩人身為立委，卻在立院支持萊豬進口。吳思瑤在教育委員會發言不當，只為民進黨護航，不關心學生食安健康。

陳柏惟擔任立委後，質詢時多次引爭議，除要求成立「內交部」，還建議「邀請香港人來台當兵」，種種言行不當和護航萊豬，都讓許多民眾反彈，公民團體也因此發起罷免行動。

許淑華說，兩名立委護航萊豬言行不當，醞釀龐大的反彈民意，國民黨反萊豬、公投綁大選連署公投都能快速達到50多萬份，可見萊豬和食安是國人最關心的議題。

她認為，如果公民團體罷免連署可快速達標，可以合併在8月28日公投日合併舉辦罷免投票，不論結果是否符合期待，都是公民意志的展示，也可讓蔡英文知所警惕，不要以為黃捷罷免沒通過，就沒人可擋住萊豬進口。公民團體推動罷免需要幫忙，國民黨也會提供協助，希望大家一起合作，讓蔡政府停止萊豬進口。

萊豬 罷免 公投

延伸閱讀

罷捷之夜！許淑華嗆蔡英文「館長比護理人員重要嗎？」

相關新聞

王浩宇稱遭罷免「千萬冷氣補助被延宕」遭酸自我膨脹

王浩宇今年一月遭罷免，解除桃園市議員的職務，他在臉書發文指先前推動的學校班級裝冷氣計畫因自己已不是議員而延宕，遭酸自我膨脹，他解釋只是想跟家長交代計畫可能無法如期完成。

影／國民黨發起兩公投 許淑華：這樣才能阻止萊豬進口

國民黨發起反萊豬、公投綁大選兩項公投，第2階段連署各超過53萬份，比預期更高。公民團體也發起立委陳柏惟、吳思瑤罷免案。立...

服務組長侵吞榮民存款？北市榮服處：廉政署調查無貪瀆

「鏡周刊」今天報導指稱，一位隸屬國軍退除役官兵輔導委員會的台北市榮民服務處社區服務組女組長，遭指控涉嫌侵吞已故榮民存款。...

【韓國瑜下一步／上】年後啟動公益之旅 幕僚：若復出要能展現爆發力

高雄市前市長韓國瑜去年6月失去執政江山，但底氣還在，下個戰場選在何處再起，藍綠都關注。韓國瑜剛經歷岳父過世，重孝在身他更低調，春節期間沒有公開行程。面對各方揣測動向，本報記者獨家訪問到韓國瑜，他透露預計過年後啟動公益之旅，探訪特殊兒、單親媽媽、社福機構等，實踐「莫忘世上苦人多」信念。

大學乒乓球的女鐵單 高虹安曾與國手失之交臂

若問立委高虹安的大學同窗，對她有什麼印象，絕大部分的答案無疑是「那個很會打乒乓球的女生」；而在當年的大學桌球界，高虹安更...

「不瘋魔，不成活」趙天麟跑上癮 練成超馬立委

「啊啊啊！」衝破終點線，100公里完賽，趙天麟夾在疲憊與腦內啡釋出的夢幻之間，仰天嘶吼。2018年挑戰不到三分之一即宣告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。