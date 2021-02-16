影／國民黨發起兩公投 許淑華：這樣才能阻止萊豬進口

國民黨發起反萊豬、公投綁大選兩項公投，第2階段連署各超過53萬份，比預期更高。公民團體也發起立委陳柏惟、吳思瑤罷免案。立委許淑華說，這顯示民進黨開放萊豬，讓國人擔心自身健康，不過，民進黨不願傾聽民意，只有大家站出來支持公投和罷免案，才能讓民進黨政府停止萊豬進口。

許淑華說，王浩宇和黃捷罷免案一個通過、一個沒通過，但公民團體仍推動立委吳思瑤、陳柏惟罷免案，主要原因是不滿兩人身為立委，卻在立院支持萊豬進口。吳思瑤在教育委員會發言不當，只為民進黨護航，不關心學生食安健康。

陳柏惟擔任立委後，質詢時多次引爭議，除要求成立「內交部」，還建議「邀請香港人來台當兵」，種種言行不當和護航萊豬，都讓許多民眾反彈，公民團體也因此發起罷免行動。

許淑華說，兩名立委護航萊豬言行不當，醞釀龐大的反彈民意，國民黨反萊豬、公投綁大選連署公投都能快速達到50多萬份，可見萊豬和食安是國人最關心的議題。

她認為，如果公民團體罷免連署可快速達標，可以合併在8月28日公投日合併舉辦罷免投票，不論結果是否符合期待，都是公民意志的展示，也可讓蔡英文知所警惕，不要以為黃捷罷免沒通過，就沒人可擋住萊豬進口。公民團體推動罷免需要幫忙，國民黨也會提供協助，希望大家一起合作，讓蔡政府停止萊豬進口。