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服務組長侵吞榮民存款？北市榮服處：廉政署調查無貪瀆

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為退輔會。翻攝自退輔會官網
圖為退輔會。翻攝自退輔會官網

「鏡周刊」今天報導指稱，一位隸屬國軍退除役官兵輔導委員會的台北市榮民服務處社區服務組女組長，遭指控涉嫌侵吞已故榮民存款。台北市榮服處今天發出新聞稿指出，朱女曾遭懲處，但案件業經廉政署調查，以查無貪瀆具體事實，核定結案。

周刊報導表示，一名已往生的譚姓老榮民遺孀指控，朱姓女組長以捐款等話術，多年來替譚保管印章、存摺，卻涉嫌盜領逾300萬元，害譚晚景淒涼，差點無法安葬，為替亡夫討回公道，譚妻已控告朱女詐欺、侵占，希望司法主持正義。

台北市榮服處今天發出新聞稿指出，故榮民譚某設籍台北市大安區，於105年與馬女士登記結婚，於107年5月往生。

而對馬女士質疑譚某財產遭台北市榮服處社區志願組長朱女侵占一案，業經廉政署於107年10月間調查，已於108年1月11日以查無貪瀆具體事實，核定結案。

台北市榮服處表示，至於馬女107年間又向台灣台北地方檢察署提告，該署於108年1月傳喚兩造當事人出庭應訊，最近一次出庭為109年10月，現仍由地檢署偵辦中。

而台北市榮服處就此案已於107年至109年間配合退輔會及廉政署的調查，展現行政機關面對問題、解決問題的積極態度，而朱員業已懲處，榮服處已持續宣導依法行政原則與立場。此案目前進入司法調查程序，馬女若有新事證，應檢具直接向地檢署提出。

北市 榮民 司法

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