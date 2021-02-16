王浩宇稱遭罷免「千萬冷氣補助被延宕」遭酸自我膨脹

王浩宇今年一月遭罷免，解除桃園市議員的職務，他在臉書發文指先前推動的學校班級裝冷氣計畫因自己已不是議員而延宕，遭酸自我膨脹，他解釋只是想跟家長交代計畫可能無法如期完成。

前桃園市議員王浩宇遭罷免，仍認真經營其創立的「我是中壢人」臉書粉專。他14日發文指出，每個議員一年有一千萬的教育預算可以協助學校建設，第二屆連任後，他規劃把這筆錢補助國小到國中的班級冷氣，他參加運動會和家長會時，也在台上公開承諾會完成任務。

王浩宇說冷氣計畫本來今年要補助信義國小、普仁國小及富台國小，明年補助中正國小及興仁國小，但因為已不是議員，這兩千萬都無法動支，冷氣計畫將延宕。他強調很多人指他情緒勒索中壢人，但他已經不能選了，不需要討好誰，只是想負責任跟家長解釋為何先前的承諾無法如期完成。

TVBS報導，此說法遭藍營民代駁斥，桃園市議員黃敬平表示，王浩宇的說法是自我膨脹，議員並沒有行政裁量決定權，不是沒了他所有事情都會停擺；桃園市教育局也發聲明表示，班班有冷氣的計畫106年就啟動，配合中央預計111年就會完成，計畫不會有變。

王浩宇昨日再度在「我是中壢人」發文澄清，他說會提到冷氣補助的事只是想跟家長說明，當初在運動會、家長會上的公開承諾可能無法如期完成，這是自己的責任，盼大家體諒。

他也表示班班有冷氣計畫還是會推動，行政院已承諾統一編列預算補助，只是期程會比使用建議款稍微晚一點。他最後還補充自己從冷氣非法定班級設備的2016年就努力到現在，直到最後一刻還在努力，反駁收割冷氣入班政策的指控。