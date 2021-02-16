快訊

新冠起源假消息難平 美聯社調查指中國大陸是最大來源

半夜被鞭炮聲吵醒！主播吳宇舒打1999驚覺「沒路用」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學乒乓球的女鐵單 高虹安曾與國手失之交臂

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民眾黨立委高虹安（左）曾是國小桌球校隊，差點走上國手之路。圖／高虹安提供
民眾黨立委高虹安（左）曾是國小桌球校隊，差點走上國手之路。圖／高虹安提供

若問立委高虹安的大學同窗，對她有什麼印象，絕大部分的答案無疑是「那個很會打乒乓球的女生」；而在當年的大學桌球界，高虹安更留下「女鐵單」的名號，號稱在女子單打競賽中戰無不勝。

回憶起桌球歲月，高虹安不禁想笑，故事就從小學二年級誤打誤撞被選入桌球校隊開始。她說，老師某天也不解釋目的，就找了幾名成績好的同學做體能測驗，「測試完之後，他就說恭喜妳，獲選成為桌球校隊」，爸媽也覺得校隊聽上去很厲害，高虹安便莫名奇妙展開與乒乓球為伍的童年。

「接下來的生活就是每天早上7點40分就開始練球，練3個小時；上課到2點40分再去練，練到（傍晚）7點40分。」高虹安回想「類體育班」的生活，終日按表操課，正手300顆球、反手300顆球、左推右攻300顆，如此土法煉鋼的鍛鍊，最後再以體能訓練作結。「跑10圈到17圈，看教練心情。」

如此沈重的練習量，對任何小朋友來說都顯得枯燥乏味。以乒乓球為日月的歲月，高虹安形容，「打到生無可戀」。眼前只有被格網切做一半的長方，就是她的全世界。

但面對教練的鐵血督促，以及「養兵千日，用在一朝」的教條下，高虹安只能默默承受，卻也因此磨出好成績。在小學時代便群雄割據的桌球版圖裡，長年征戰的她曾勇奪台北市單打前五名，但依舊與國手之路失之交臂。

「那一次比賽如果打到前三名就能進入少年國手選拔，就差一點。」她說。

五、六年級時，高虹安在與父母認真討論後，決定放棄桌球，一方面是在學業成績上有突出表現，選擇全力升學，另一方面也是了解到競技場的殘酷。

「最巔峰就是北市前五名，或許離職業還有一段距離...那時候掙扎很久，記得跟教練說的時候還哭了。」高虹安認為，說出口，彷彿為一段人生劃下句點，告別那個連出國玩都堅持要拿球拍練持球的自己。

高虹安一直到大學才重拾球拍；師大新生盃拿下季軍後，被師大「乙組桌球」隊相中，更成為「系桌」與他校比賽對抗的主力，女鐵單是恭維她單打功力，更強調出賽捨她其誰的魄力。

歷經大學、研究所，乃至於出社會後，進入資策會工作，高虹安一直以來都以「那個很會打桌球的女生」聞名。於她而言，乒乓球變成社交的橄欖枝，在打球中與人認識，共享快樂。

高虹安認為，對於過去沒天沒夜的練習，小時候或許不懂、埋怨，但現在身體仍記得那些技巧，可能走樣，但不至於遺忘，那是「很好的投資」。

如今進入國會，她仍經常與桌球愛好者如綠委許智傑、無黨籍立委陳柏惟等約打球，更成為立院的桌球顧問。大學時的女鐵單，現在搖身變作國會的女鐵單，或許球桌上戰況不如往日激烈，但肯定彌平不少政黨對立的火藥味。

高虹安

相關新聞

王浩宇稱遭罷免「千萬冷氣補助被延宕」遭酸自我膨脹

王浩宇今年一月遭罷免，解除桃園市議員的職務，他在臉書發文指先前推動的學校班級裝冷氣計畫因自己已不是議員而延宕，遭酸自我膨脹，他解釋只是想跟家長交代計畫可能無法如期完成。

影／國民黨發起兩公投 許淑華：這樣才能阻止萊豬進口

國民黨發起反萊豬、公投綁大選兩項公投，第2階段連署各超過53萬份，比預期更高。公民團體也發起立委陳柏惟、吳思瑤罷免案。立...

服務組長侵吞榮民存款？北市榮服處：廉政署調查無貪瀆

「鏡周刊」今天報導指稱，一位隸屬國軍退除役官兵輔導委員會的台北市榮民服務處社區服務組女組長，遭指控涉嫌侵吞已故榮民存款。...

【韓國瑜下一步／上】年後啟動公益之旅 幕僚：若復出要能展現爆發力

高雄市前市長韓國瑜去年6月失去執政江山，但底氣還在，下個戰場選在何處再起，藍綠都關注。韓國瑜剛經歷岳父過世，重孝在身他更低調，春節期間沒有公開行程。面對各方揣測動向，本報記者獨家訪問到韓國瑜，他透露預計過年後啟動公益之旅，探訪特殊兒、單親媽媽、社福機構等，實踐「莫忘世上苦人多」信念。

大學乒乓球的女鐵單 高虹安曾與國手失之交臂

若問立委高虹安的大學同窗，對她有什麼印象，絕大部分的答案無疑是「那個很會打乒乓球的女生」；而在當年的大學桌球界，高虹安更...

「不瘋魔，不成活」趙天麟跑上癮 練成超馬立委

「啊啊啊！」衝破終點線，100公里完賽，趙天麟夾在疲憊與腦內啡釋出的夢幻之間，仰天嘶吼。2018年挑戰不到三分之一即宣告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。