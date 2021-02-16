大學乒乓球的女鐵單 高虹安曾與國手失之交臂

若問立委高虹安的大學同窗，對她有什麼印象，絕大部分的答案無疑是「那個很會打乒乓球的女生」；而在當年的大學桌球界，高虹安更留下「女鐵單」的名號，號稱在女子單打競賽中戰無不勝。

回憶起桌球歲月，高虹安不禁想笑，故事就從小學二年級誤打誤撞被選入桌球校隊開始。她說，老師某天也不解釋目的，就找了幾名成績好的同學做體能測驗，「測試完之後，他就說恭喜妳，獲選成為桌球校隊」，爸媽也覺得校隊聽上去很厲害，高虹安便莫名奇妙展開與乒乓球為伍的童年。

「接下來的生活就是每天早上7點40分就開始練球，練3個小時；上課到2點40分再去練，練到（傍晚）7點40分。」高虹安回想「類體育班」的生活，終日按表操課，正手300顆球、反手300顆球、左推右攻300顆，如此土法煉鋼的鍛鍊，最後再以體能訓練作結。「跑10圈到17圈，看教練心情。」

如此沈重的練習量，對任何小朋友來說都顯得枯燥乏味。以乒乓球為日月的歲月，高虹安形容，「打到生無可戀」。眼前只有被格網切做一半的長方，就是她的全世界。

但面對教練的鐵血督促，以及「養兵千日，用在一朝」的教條下，高虹安只能默默承受，卻也因此磨出好成績。在小學時代便群雄割據的桌球版圖裡，長年征戰的她曾勇奪台北市單打前五名，但依舊與國手之路失之交臂。

「那一次比賽如果打到前三名就能進入少年國手選拔，就差一點。」她說。

五、六年級時，高虹安在與父母認真討論後，決定放棄桌球，一方面是在學業成績上有突出表現，選擇全力升學，另一方面也是了解到競技場的殘酷。

「最巔峰就是北市前五名，或許離職業還有一段距離...那時候掙扎很久，記得跟教練說的時候還哭了。」高虹安認為，說出口，彷彿為一段人生劃下句點，告別那個連出國玩都堅持要拿球拍練持球的自己。

高虹安一直到大學才重拾球拍；師大新生盃拿下季軍後，被師大「乙組桌球」隊相中，更成為「系桌」與他校比賽對抗的主力，女鐵單是恭維她單打功力，更強調出賽捨她其誰的魄力。

歷經大學、研究所，乃至於出社會後，進入資策會工作，高虹安一直以來都以「那個很會打桌球的女生」聞名。於她而言，乒乓球變成社交的橄欖枝，在打球中與人認識，共享快樂。

高虹安認為，對於過去沒天沒夜的練習，小時候或許不懂、埋怨，但現在身體仍記得那些技巧，可能走樣，但不至於遺忘，那是「很好的投資」。

如今進入國會，她仍經常與桌球愛好者如綠委許智傑、無黨籍立委陳柏惟等約打球，更成為立院的桌球顧問。大學時的女鐵單，現在搖身變作國會的女鐵單，或許球桌上戰況不如往日激烈，但肯定彌平不少政黨對立的火藥味。