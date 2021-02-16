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「不瘋魔，不成活」趙天麟跑上癮 練成超馬立委

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
自2012年為了減肥練跑，趙天麟從一名外行跑者，蛻變為「超馬立委」，在2019年完成100公里超馬。圖／趙天麟立委辦公室提供
自2012年為了減肥練跑，趙天麟從一名外行跑者，蛻變為「超馬立委」，在2019年完成100公里超馬。圖／趙天麟立委辦公室提供

「啊啊啊！」衝破終點線，100公里完賽，趙天麟夾在疲憊與腦內啡釋出的夢幻之間，仰天嘶吼。2018年挑戰不到三分之一即宣告放棄的他，總算雪恥拿下國內超馬「大四喜」中的南橫超馬，喜樂之情溢於言表。「那實在是一種太大的成就感，」他說，「即便這輩子只跑這一次就好。」

2019年3月，趙天麟榮登少數完成過超馬壯舉的政治人物，做成名符其實的「超馬立委」，然而外人有所不知的是，47歲的趙天麟快十年前起跑時，僅是一名不擅運動的「胖子」。

趙天麟回顧2012年參選立委，與黨內同志邱志偉一同打翻國民黨在高雄稱霸的局面、前進國會。兩人在立法院新兵報到，成天忙質詢、應酬、跑行程。問政問得愈多，肚子就愈大，「好像是在吹氣球，我們兩個人都胖至少10公斤以上！」

面對身高168公分，體重已然超過80公斤的趙天麟，儘管太太極為捧場，甜蜜稱他「不是胖，是可愛！」但被同為高雄立委的許智傑無意間嫌惡：「怎麼這麼年輕就胖成這個樣子？」再加上鐵粉媽媽的加碼教訓：「胖成這樣，肚子（變）這麼大粒。」都深深刺痛趙天麟的自尊心，痛定思痛要減肥

然而立委工作讓時間零碎化，讓他不得不從長計議。經過一輪盤點，趙天麟認為跑步的入門門檻最低，隨時隨地都能跑，且相中了靠近立法院的中正紀念堂，作為跑場，便在2013年10月投入他的「減肥事業」。

「一開始發現好痛苦！」長方形的中正紀念堂繞一圈約2公里，趙天麟頭次跑，心肺功能久未鍛鍊、早已生鏽，又欠肌耐力，根本連中正紀念堂的一邊都跑不完，老是跑跑停停，但他下定決心，無論姿勢多難看，都要跑完，沒有因此心生退縮。

每周跑一到兩次，慢慢能從一圈跑到兩圈，趙天麟信心漸生。爾後，更有朋友帶他震撼教育，從繞跑澄清湖7公里開始，一路練跑，甚至偷偷幫他報名初半馬，趙天麟的跑步人生跌跌撞撞，竟也愈跑愈長，終於到2014年底，趙天麟參加阿公店路跑，完成人生第一場馬拉松比賽。

多年後問他怎麼做到的，趙天麟多半會帥氣回答：「我是意志力掛的。」但多探究一點便知，他的成功秘訣是「成癮」，是電影「霸王別姬」裡那句「不瘋魔，不成活」。

趙天麟的每天跑步行程，可能是五點與跑團起跑，跑完10公里後回家，或是在立院質詢完，趁青黃不接的空檔，趕緊換裝出發；每逢假日時則精益求精，專練長距離，晨練2至3小時，才打道回府。

趙天麟說，他也有心法，首先設定一個目標，他當初就是想減肥，也成功從80幾公斤瘦到一度只有69公斤；日常的堅持則要與意志爭辯：「大腦會釋放出危險的訊號，叫你要停下來，但你要與大腦辯論，只要沒有停，大腦就會給你一股新的能量（繼續下去），那就過了撞牆期，彷彿重生一般。」

趙天麟的跑步哲學是，每天多一點點，就算一開始只能跑3公里，那就盡全力跑完，休息一下再跑，哪怕只多幾百公尺也好，或者本來用7分速跑3公里，可以減速，用8分速跑4公里，重點要拉長自己的極限。

但上述的一切，趙天麟坦言，要是沒有跑友支持，別說超馬，他可能早已告別跑壇。尤其立委選戰在2019年即開打，趙天麟跑完南橫超馬後，一頭栽入選戰，跑步自然被擱置，身體跟著放鬆、怠惰，選後逢農曆年尾，他更是從尾牙吃到春酒，體重直線上升，要不是跑友看不下去、拉他一把，又是言語鼓勵，又是利誘，或許他就再也不跑步了。

如今，趙天麟回歸他的魔鬼訓練，甚至去年每月練跑一度超過300公里，就算在政界之外也屬罕見。而他不只是平時跑，碰到藍綠惡鬥，黨團得在立院守夜，他還在議場前的廣場跑，甚至出國旅遊也跑，「我真的太著迷了，到哪裡就跑到哪裡。」這是，趙天麟的上癮。

趙天麟練跑成痴，甚至有自己的跑團。圖／趙天麟立委辦公室提供
趙天麟練跑成痴，甚至有自己的跑團。圖／趙天麟立委辦公室提供

趙天麟 減肥 中正紀念堂

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