偕立委等向王金平拜年 陳菊：對王的敬仰尊重都一樣

監察院長陳菊今天和部分立委、昔日高雄市政府團隊到高雄路竹向立法院前院長王金平拜年，她強調王金平台灣真正的「公道伯」，心中無藍綠，她當勞委會主委時，因為有王金平的幫忙，相關勞動法規才能順利通過施行，高雄縣市合併之後王金平也很幫忙、支持高雄市政建設，雖然王金平現在不再是立法院長，但對王的敬仰和尊重都一樣。

陳菊今天和立委劉世芳、賴瑞隆、邱志偉、許智傑、李昆澤、邱議瑩、勞動部長許銘春、文化部長李永得、行政院客委會副主委鍾孔炤與多位陳菊當高雄市長時的首長到王金平路竹老家向王拜年，高市議會副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊、多位和王金平熟識的工商界人士共聚一堂，互道恭喜。

王金平表示，「菊姐」擔任監察院長，一方面替她高興，一方面也為她祝福；院長不用在舞台和大家撞來撞去，一切平安，受到各界的敬重和倚賴，這樣的安排，做為好朋友的他，覺得是很讚的安排，原來建議陳菊就留在總統府當祕書長，但有這個因緣，進軍監察院，是很好的事；陳菊的監察院長未來還有五年多的任期，相信對國家監察審計的工作可以做得很好。

陳菊說，這是過去高雄市政府的傳統，每一年過年時市府團隊都要來跟王金平拜年；王院長是台灣的「公道伯」，心中無藍綠，心中只有公道、中道，王和她的政黨雖不同，一直以來都是很好的朋友。

陳菊表示，16、7年前她當勞委會主委時，如果不是王在立法院的幫忙，台灣很重要的勞動法案不可能順利通過；台灣社會勞資和諧，要感謝王金平；那時勞方和資方都對她不滿意，但她覺得把制度建立起來，勞工才不會不時上街頭，這都要感謝王金平。

陳菊表示，她回到高雄，王金平一直給她很大的幫助，高雄市政的推動，尤其是縣市合併之後的施政，面臨很多困難，王金平一直給高雄很大的支持，王的子弟兵在議會為了高雄的發展也給市府大力支持；雖然她離開雄市府3年多，王對高雄過去的幫忙，都放在心上。

陳菊說，人的職務不重要，情份、關係、互相的信任，才是重要；王金平雖沒有當立法院長，但王心目中沒有分藍綠，是台灣最公道的人；不管在那裡，做什麼職務，職務不重要，職務是人生一個階段 ，去扮演一個角色，把那個角色扮演到最好，當離開時別人會懷念，那才是真正值得；雖然王金平不當院長，大家對他敬仰尊敬都一樣。