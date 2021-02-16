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柯建銘：修憲若涉及敏感議題 民進黨不會走極端

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／本報系資料照
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／本報系資料照

立法院民進黨團總召柯建銘今天表示，立法院將在本會期啟動修憲工程，力拚明年憲改公投綁大選；而公投題目除了朝野有共識的18歲公民權外，其他題目也都可以納入思考、討論範圍，若涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端，因為面對世界大變局，兩岸局勢多變，不能有任何挑釁。

柯建銘說，修憲提案要併2022年直轄市暨縣市長選舉，必須先往回推算，約大選日9個月前要送出修憲提案，因為修憲提案必須先公告半年加上3個月後投票，總計需9個月時間，前置作業又包括何時開公聽會、要拋出什麼議題等，必須先行設定期程；包括設定議題、舉辦公聽會，民進黨有一定的步驟。

柯建銘說，修憲不能變成政治舞台表演，由於涉及國家政府體制的變更，應由總統主導，而民進黨身為執政黨，黨團在國會同樣肩負主導國會修憲使命，年後會逐步凝聚朝野共識，來一起達成965萬票的公投高門檻。

柯建銘指出，包括中央政府體制變更、廢除考監兩院、不分區席次票票不等值、立院是否有閣揆同意權，民團提出的環境權、人權、勞動權入憲等議題，都是可以朝野坐下來一起討論的，民進黨團也一定會提出一個黨團版本。

柯建銘表示，由於修憲的高門檻，因此哪些議題可能會成功推動，哪些問題屬於理念闡述，都必須仔細評估，且修憲提案沒有併大選絕對不會成功，即使併大選要成功達到門檻，也必須朝野高度動員與合作才有可能；希望各政黨都能明白，修憲並非爭功諉過的戰場，而是這一代政治人物的責任。

修憲 民進黨 柯建銘

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