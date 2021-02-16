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美學者籲拜登制定亞洲新政策 藍委：高層應警惕

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

曾任美國白宮國安會亞洲資深主任的葛林與麥艾文，近日聯名在全球重要期刊「外交事務」官網刊登專文，呼籲拜登政府制定積極主動的亞洲新政策，以重塑美國信譽，恢復亞洲盟友對美國領導的信心。國民黨立委陳以信認為，不僅值得台灣各界重視，尤其應讓綠營府黨高層知所警惕。

陳以信指出，該篇專文其中最後一段大篇幅談到台灣，作者直言批評，認為川普政府最後兩周解除美國對台交往限制的做法，並非是一種原則性的政策改革，而是用來限制拜登新政府的一種政治操作。

專文中強調，美國如果真正支持台灣，應是幫助台灣極小化其面對中國的脆弱性，讓台灣享有其應得的尊嚴與尊重。

陳以信說，誠哉斯言，兩位作者都是美國建制派外交專家，都曾在白宮國安會主導對台事務，葛林是在小布希政府，麥艾文是在歐巴馬政府，他們都對台灣具有真正情感，也都深知美國對台義務與利益之所在。

陳以信表示，兩人能跨越黨派，就對台事務發表共同看法，綠營府黨高層應知所警惕。畢竟年初他們才對美國解除對台交往限制欣喜若狂，結果不過是配合美國國內政治玩了一場政治操作，現在一切回到原點，台灣無失也無得。

他也提到，只是過程中，看到台灣府黨如此配合外人操弄自身國家安全，想來反而令人捏把冷汗，感到更加憂心。

陳以信 國安會 拜登

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