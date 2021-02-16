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黃偉哲發福袋巧遇AIT處長 酈英傑大讚台南騎TBike好玩

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市長黃偉哲到高鐵台南站發幸運符、福袋，巧遇AIT處長酈英傑，兩人擊肘致意。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲到高鐵台南站發幸運符、福袋，巧遇AIT處長酈英傑，兩人擊肘致意。記者周宗禎/攝影

台南市長黃偉哲上午在高鐵台南站發平安符福袋，恰巧美國在台協會（AIT) 處長酈英傑到高鐵站搭接駁車要到台南市區。黃偉哲表示，酈英傑騎TBike逛府城還被認出他來的民眾拍照、稱讚台南市景點好玩美食多，今天繼續到台南遊玩。黃偉哲說，希望美國在台協會多為台南宣傳觀光，AIT處長身體力行到台南，就是最好的活廣告。

黃偉哲連續兩天到高鐵台南站、在2號門接駁車出入口分發府城各大宮廟的平安符，給準備北上的台南子弟；恰巧酈英傑要去搭接駁車到市區，兩人短暫交談並互相擊肘打氣。

黃偉哲說，勵英傑昨天在台南市騎自行車被眼尖的民眾發現貼網，上午又碰到他從高鐵站搭接駁車往市區，感覺相當驚喜；雖然沒有多說在台南停留多久去了哪些地方；不過他上午搭接駁車應該是去奇美博物館參觀。

黃偉哲 高鐵 酈英傑

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