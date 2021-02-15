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籲陸不阻他國售台疫苗 謝長廷：台灣自能感受善意

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
駐日代表謝長廷。本報資料照片
駐日代表謝長廷。本報資料照片

新冠疫情嚴峻，各國爭相訂購疫苗，前總統馬英九、媒體人趙少康昨天說，政府應思考是否採用「中國疫苗」，不要立刻就拒絕。駐日代表謝長廷表示，中國如真善意關心台灣人民的健康，不要反對台灣加入WHO，不要阻撓他國出售疫苗給台灣，台灣人民自然能感受其善意。

謝長廷今天透過臉書指出，因為中國產的疫苗沒有列入台灣採購候選，馬英九、趙少康不約而同說「台灣不要拒絕或排斥大陸疫苗」，這是一個嚴肅而且全民可以思考討論的問題。基本上涉及法規技術問題和政治考量2個層面。

謝長廷說，技術上言，中國最先發生疫情，初期患者多，治療與實驗的採樣方便，相信一定也有效果不錯的疫苗。但中國一向不透明，很多資料不公開，所以法律面仍禁止，難免在法規和技術上遭受專業的質疑。

他說，政治就更複雜，就像華為的產品遭歐美國家懷疑會植入木馬程式，竊取資料一樣，「疫苗說開了，也是信任的問題。我們應該相信中國的善意嗎？」

謝長廷認為，現在全世界施打疫苗的國家很多，但其中的先進國家很少訂購中國疫苗。美國、英國本身是疫苗大國不説，日本訂購了3億支左右的疫苗，有美國製、英國製，就沒有中國疫苗，澳洲、紐西蘭也一樣，有什麼顧慮大家不會明説，但都心知肚明，每天電視轉播國會質詢，也沒有在野黨議員要求採購中國疫苗。

謝長廷表示，台灣幾乎每星期遭受中國軍機、軍艦侵入中間線的挑釁威脅，中國也一再強調不放棄武力統一台灣，在這種情況下，國民黨籍的前總統和未來可能推出的總統候選人這麼相信中國的善意，一定令很多國際人士不解？

他也說，中國如真善意關心台灣人民的健康，不要反對台灣加入WHO，不要阻撓他國出售疫苗給台灣，台灣人民自然能感受其善意。如果一方面打壓威脅，卻只是要求台灣接受其疫苗，很難不令台灣民眾心裡發毛。

疫苗 謝長廷 台灣人

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