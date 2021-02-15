學姊來了！雙北副發言人廚藝大PK誰是「料理王」?

由新北市副發言人戴湘儀（莎莎）策畫主持的「市長好忙，我陪你莎時間！」今天推出新春特輯，邀請台北市政府副發言人黃瀞瑩來PK廚藝，YouTuber克里斯丁則擔任評審，兩人用盡渾身解術來爭取「料理王」的頭銜，邊烹煮邊進行快問快答，話題則圍繞春節過年和雙北市長。

戴湘儀首次在鏡頭前下廚，就挑戰高難度的「貢寮鮑彩田米燉飯」，北海岸新鮮直送、活跳跳的「貢寮鮑」，把戴湘儀嚇到花容失色，一度手忙腳亂。黃瀞瑩則是從容冷靜地料理，準備了大稻埕的年菜料理包「笙仲崇草雞湯」，烹煮步驟簡單，甚至超前完成料理任務。

烹飪比賽過程中，戴湘儀幾度求救克里斯丁，過程中笑料不斷。克里斯丁特地為節目，帶來了一道經典義大利甜點「提拉米蘇」，也在他的評分之下，最後學姊與莎莎兩人打成平手。

兩人在料理進行中，不斷被「快問快答」突襲，問到「過年最愛的年菜料理是」，戴湘儀第一個想到，自家年夜菜蝦鬆、佛跳牆，黃瀞瑩則最愛阿嬤的海蜇皮、白菜滷，兩人更笑說，下次應該舉辦，「阿嬤的年菜大PK」。